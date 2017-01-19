Форвард сборной Албании Аздрен Лулаку рассказал о первых сборах с "Астаной"

Футболист хочет быстрее стать частью команды.
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Форвард сборной Албании Аздрен Лулаку поделился впечатлениями от первых сборов с ФК "Астана", сообщается на сайте столичного клуба.
- Я первый раз вместе с командой провожу учебно-тренировочный сбор в Дубае, здесь отличная погода, и в целом созданы все условия для плодотворной работы. У нас идет профессионально поставленный тренировочный процесс. Так что все хорошо, много работаем, чтобы в сезоне было легче.
- Какие первые впечатления о команде после знакомства с ней?
- То, что я вижу, мне очень нравится. В составе собраны футболисты с отличными качествами, которые на 100 процентов выкладываются на тренировках, играют всем сердцем. Я постараюсь как можно быстрее стать частью этой команды.
- С кем ты сейчас ближе общаешься в команде?
- Больше общаюсь с Джордже Деспотовичем, Ненадом Эричем, Марином Аничичем, также общаюсь с Патриком Твумаси и Рохером Каньясом, которые мне очень помогают с адаптацией в коллективе. Я им за это очень благодарен.
- На каком ты языке общаешься с партнерами, нет ли проблем в коммуникации?
- На данный момент говорю со всеми на английском, но постараюсь как можно быстрее выучить русский язык, чтобы не возникало проблем в общении.