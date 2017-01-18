"Иртыш" проиграл болгарской "Славии" на сборах в Турции

В этом матче за павлодарцев играли пять игроков, находящихся на просмотре.
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Игроки "Иртыша". Фото пресс-службы клуба
Футболисты "Иртыша" провели товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает пресс-служба клуба.
Соперником павлодарцев была софийская "Славия". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу болгарского клуба.
Единственный гол "Иртыша" в этом матче забил 19-летний Арман Смаилов. Нападающий отличился при счете 0:2 в начале второго тайма.
В этом матче "Иртыш" в каждом из таймов играл разными составами, задействовав пяти находящихся на просмотре футболистов:
Первый тайм: Лория, Есимов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Кислицын, Фонсека, Гетериев, Дарабаев, Аманов, игрок на просмотре, игрок на просмотре.
Второй тайм: Калмыков, Соколенко, Сапанов, Чернышов, Леньков, Калинин, Богданов, игрок на просмотре, Аманов (Боровский), Алиев, Смаилов.
Отметим, что "Славия" ушла на зимний перерыв в чемпионате Болгарии на 10-м месте из 12 команд. Клуб из Софии планирует встретиться в Турции с другими казахстанскими клубами - с "Кайратом", "Ордабасы" и "Кайсаром".
Соперником павлодарцев была софийская "Славия". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу болгарского клуба.
Единственный гол "Иртыша" в этом матче забил 19-летний Арман Смаилов. Нападающий отличился при счете 0:2 в начале второго тайма.
В этом матче "Иртыш" в каждом из таймов играл разными составами, задействовав пяти находящихся на просмотре футболистов:
Первый тайм: Лория, Есимов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Кислицын, Фонсека, Гетериев, Дарабаев, Аманов, игрок на просмотре, игрок на просмотре.
Второй тайм: Калмыков, Соколенко, Сапанов, Чернышов, Леньков, Калинин, Богданов, игрок на просмотре, Аманов (Боровский), Алиев, Смаилов.
Отметим, что "Славия" ушла на зимний перерыв в чемпионате Болгарии на 10-м месте из 12 команд. Клуб из Софии планирует встретиться в Турции с другими казахстанскими клубами - с "Кайратом", "Ордабасы" и "Кайсаром".