Новичок "Актобе" выбил Бауыржана Исламхана из Топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана

Чако Торрес вместе с Лионелем Месси выиграл молодежный чемпионат мира.
Ссылки по теме:
- Межсезонье-2017. Поможет ли "Кайсару" "спящий гигант"?
- Этой зимой Патриком Твумаси из "Астаны" интересовались три больших клуба из Турции - агент
- Экс-капитан "Астаны" Танат Нусербаев подписал контракт с "Ордабасы"
Аргентинский полузащитник Чако Торрес, который сегодня, 20 января, подписал контракт с "Актобе", вошел в пятерку самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным Transfermarkt, трансферная стоимость аргентинского футболиста оценивается в два миллиона евро. Таким образом, Торрес делит четвертую строчку в списке самых дорогих футболистов КПЛ с полузащитником "Астаны" Рохером Каньясом.
Стоит отметить, что на шестое место опустился капитан алматинского "Кайрата" Бауыржан Исламхан, который является самым дорогим казахстанским футболистом, выступающим в КПЛ. Его стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.
Лидерство в списке сохраняет сербский полузащитник "Астаны" Неманья Максимович, трансферная стоимость которого оценивается в три миллиона евро. Второе место в списке самых дорогих делят полузащитник и форвард "Кайрата" Герсон Асеведо и Жерар Гоу, которые оцениваются в 2,5 миллиона евро.
Напомним, что 31-летний футболист, чье настоящее имя Хуан Мануэль Торрес, с 15 января находился в "Актобе" на просмотре. Его последним клубом был "Чако Эвер" из третьего дивизиона Аргентины, где он провел пять матчей. Профессиональную карьеру Торрес начал в 2002 году в "Расинге" из Авельянеда. Затем он перешел в "Сан-Лоренсо", а с 2011 по 2014 год играл в харьковском "Металлисте".
Главным достижением в карьере Торреса является победа на молодежном чемпионате мира-2005. На турнире он провел пять матчей. В той команде партнерами Торреса были такие известные игроки, как Лионель Месси, Серхио Агуэро и Пабло Сабалета. В истории чемпионатов Казахстана Торрес станет третьим аргентинцем. Первым в 2011 году был экс-защитник "Атырау" Хавьер Леон, а в следующем сезоне за "Сункар" выступал полузащитник Луис Родригес.