Межсезонье-2017. Поможет ли "Кайсару" "спящий гигант"?

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 0:1 ОТ
Спартак Слован 0:3
Медвешчак Югра 4:1
Металлург Нк Барыс 2:4
Металлург Мг Авангард 3:5
Динамо М ЦСКА 1:0
Ак Барс Салават Юлаев 6:5 ОТ
Амур Адмирал 0:2
Металлург Мг Авангард 4:2
СКА Йокерит 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 1:0
Ладья (мол) Алтай (мол) 7:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 5:2
Номад Алматы 0:3
Иртыш Кулагер 2:0
Астана Горняк 1:3
Арлан Алтай-Торпедо 2:3 ОТ
Номад Алматы 6:0
Иртыш Кулагер 4:3 Б
Астана Горняк 3:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 4:2
Акжайык Маяк 8:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алтай 1:3
Тараз ТНК "Казхром" 3:1
Атырау Павлодар 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Шамкир 0:1
Тобол Шамкир 1:1
Астана (U-21) СДЮШОР № 8 Ас 2:0
Шахтер Нефтехимик 2:1
Алтай Александрия 1:1
Ордабасы Габала 0:0
Кайрат Оренбург 3:0
Кыран Сабаил 4:2
Атырау Сумгаит 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 1:2
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 4:1
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 4-го этапа 10:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Жазири Бублик 3:0
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Кинг, Шведова Ковинич, Зигмунд 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 0:2
Бехар, Голубев Росол, Ебавы 1:2
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 92:96
Авис Рапла Барсы Атырау 84:86 ОТ
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 2:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Уэльс Казахстан 2:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 11:5
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Славия Сф 18:30
Окжетпес Монтана 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Темиртау 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 1:0
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 4-го этапа 10:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Кинг, Шведова Ковинич, Зигмунд 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 11:5
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Сингапур 18:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Йокерит Барыс 22:30
Динамо Р Барыс 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Динамо Спб Сарыарка 21:30
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Спб Торпедо УК 21:30
Динамо Блш Сарыарка 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 20:30
Алтай (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Сибирские Снайперы (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 1:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Суонси Сити 18:30
Сток Сити Манчестер Юнайтед 21:00
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Саутгемптон Лестер Сити 18:00
Челси Халл Сити 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Акжайык Меппен
Шахтер Насаф
Иртыш Славия Сф 18:30
Окжетпес Монтана 20:00
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Шахтер Арсенал Тл
Кайсар Истиклол
Акжайык Карпаты
Атырау Милсами
Актобе СКА-Энергия
Кайсар Локомотив Пл
Шахтер Верея
Шахтер Енисей
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 18:30
Казахстан (U-18) Россия (U-18) 22:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Сингапур 18:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Баронс Кварталс Барсы Атырау 23:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Окжетпес 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Бенди. Юниорский (U-19) чемпионат мира по бенди 2017
Россия (U-19) Норвегия (U-19) 13:00
Швеция (U-19) Казахстан (U-19) 15:00
Норвегия (U-19) Финляндия (U-19) 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Иртыш-Казхром Караганда
Алматы Астана
Жетысу Алтай
Караганда Астана
Алтай Алматы
Иртыш-Казхром Жетысу
Жетысу Караганда
Астана Алтай
Алматы Иртыш-Казхром
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Грёнефельд, Пешке Крейчикова, Воскобоева 06:00
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Межсезонье-2017. Поможет ли "Кайсару" "спящий гигант"?

12-м новичком клуба этой зимой стал рослый черногорский форвард Стефан Николич.

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Фото с сайта moldova.sports.md
Фото с сайта moldova.sports.md

"Кайсар" продолжает доукомплектовывать состав к новому сезону в премьер-лиге. На днях контракт до конца 2017 года был подписан с 26-летним черногорским нападающим Стефаном Николичем, не отличавшимся никогда высокой результативностью, передает корреспондент Vesti.kz

Болгарский специалист Стойчо Младенов знаком с игроком по совместной и непродолжительной работе в софийском ЦСКА и, возможно, найдет подход к легионеру. Однако форвард в Болгарии особо не блистал. Если перейти непосредственно к его игровой карьере, то Стефан родился в городе Никшич. Играть начинал в местной команде "Сутьеска", после чего перебрался в соседнюю Сербию, где выступал за молодежные составы "Партизана" и ОФК. В 2007 году Николича заявили в основу ОФК, но проведя за сезон три матча, отправился в Бельгию, где присоединился к "Льерсу".

Второй год в Бельгии Николич провел в аренде в "Руселаре". Сезон 2009/2010 сложился для него неплохо, если говорить об игровой практике. В чемпионате Бельгии отыграл 23 матча, еще шесть игр провел за молодежную сборную Черногории (U-21) в рамках квалификации Евро. Один из них против Казахстана. Встреча в Черногории завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Николич вышел во втором тайме и отметился только предупреждением. А всего в том сезоне забил три гола: два за "Руселар" и один за "молодежку". 

Низкая результативность фактурного форварда (рост 193) не устроила тренерский штаб "Руселара", и в 2010 году Николич переехал в Румынию - присоединился к "Тимишоаре". Но и в нем ключевым форвардом не стал, довольствовался в основном выходами на замену. Лишь в пяти играх выходил в стартовом составе. В чемпионате забил три гола, еще два за "молодежку". 



В 2011 году нападающего взял в аренду столичный "Стяуа", а через год бухарестский клуб полностью выкупил контракт черногорца. Хотя не сказать, что на новом месте Николич считался незаменимым форвардом. За первый сезон за "Стяуа" провел 20 игр, забил два гола. За второй - 24 матча и четыре гола, за третий - четыре матча. И это при том, что во многих играх выходил на замену. Тем не менее, в 2013 году в составе "Стяуа" завоевал чемпионство и Суперкубок Румынии. 

Румыны, как и предыдущие работодатели, оказались разочарованы отсутствием у форварда голевого чутья и в марте 2014 года позволили ему оказаться в корейском "Инчхон Юнайтеде". За него отыграл семь игр, не забил ни одного мяча и, в конечном счете, перебрался в софийскую ЦСКА к Стойчо Младенову.

Увы, Николич и в Болгарии не задержался. После десяти матчей (0 голов) отправился в хорватскую "Истру". Тренеры сделали ставку на Стефана - в 16 играх из 18 проведенных выходил в основном составе. За такое доверие футболист отплатил пятью точными ударами, но все равно это было не то, на что рассчитывали в "Истре". И следующий сезон 2016 года черногорец начал в польской "Термалике". Ему предоставили возможность поучаствовать только в трех матчах, после чего отправили в сербский "Радник Сурдулицу". И все 11 матчей провел от "звонка до звонка", забив три гола, один из них с пенальти.  

За всю карьеру Николич провел 170 игр, 21 из них в еврокубках. Несмотря на то, что является нападающим, забил всего 28 мячей. Лучший его результат - пять мячей за сезон. Не исключено, что опыт выступлений в КПЛ окажется для него самым успешным в карьере. 

Контракт Стефана Николича с "Кайсаром" действует до конца 2017 года. Ранее состав кызылординского клуба пополнили Максат Байжанов, Евгений Горячий, Ильяс Амирсеитов, Валентин Чуреев, Антон Цирин, Дмитрий Евстигнеев, Джон Камара, Матиас Курьор, Грегори Нельсон, Владимир Аржанов, Абдель Ламанж. За трансферными новостями КПЛ можно следить в нашей постоянно обновляемой "Таблице переходов".

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