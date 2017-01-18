Межсезонье-2017. Поможет ли "Кайсару" "спящий гигант"?

12-м новичком клуба этой зимой стал рослый черногорский форвард Стефан Николич.

"Кайсар" продолжает доукомплектовывать состав к новому сезону в премьер-лиге. На днях контракт до конца 2017 года был подписан с 26-летним черногорским нападающим Стефаном Николичем, не отличавшимся никогда высокой результативностью, передает корреспондент Vesti.kz.



Болгарский специалист Стойчо Младенов знаком с игроком по совместной и непродолжительной работе в софийском ЦСКА и, возможно, найдет подход к легионеру. Однако форвард в Болгарии особо не блистал. Если перейти непосредственно к его игровой карьере, то Стефан родился в городе Никшич. Играть начинал в местной команде "Сутьеска", после чего перебрался в соседнюю Сербию, где выступал за молодежные составы "Партизана" и ОФК. В 2007 году Николича заявили в основу ОФК, но проведя за сезон три матча, отправился в Бельгию, где присоединился к "Льерсу".



Второй год в Бельгии Николич провел в аренде в "Руселаре". Сезон 2009/2010 сложился для него неплохо, если говорить об игровой практике. В чемпионате Бельгии отыграл 23 матча, еще шесть игр провел за молодежную сборную Черногории (U-21) в рамках квалификации Евро. Один из них против Казахстана. Встреча в Черногории завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Николич вышел во втором тайме и отметился только предупреждением. А всего в том сезоне забил три гола: два за "Руселар" и один за "молодежку".



Низкая результативность фактурного форварда (рост 193) не устроила тренерский штаб "Руселара", и в 2010 году Николич переехал в Румынию - присоединился к "Тимишоаре". Но и в нем ключевым форвардом не стал, довольствовался в основном выходами на замену. Лишь в пяти играх выходил в стартовом составе. В чемпионате забил три гола, еще два за "молодежку".







В 2011 году нападающего взял в аренду столичный "Стяуа", а через год бухарестский клуб полностью выкупил контракт черногорца. Хотя не сказать, что на новом месте Николич считался незаменимым форвардом. За первый сезон за "Стяуа" провел 20 игр, забил два гола. За второй - 24 матча и четыре гола, за третий - четыре матча. И это при том, что во многих играх выходил на замену. Тем не менее, в 2013 году в составе "Стяуа" завоевал чемпионство и Суперкубок Румынии.



Румыны, как и предыдущие работодатели, оказались разочарованы отсутствием у форварда голевого чутья и в марте 2014 года позволили ему оказаться в корейском "Инчхон Юнайтеде". За него отыграл семь игр, не забил ни одного мяча и, в конечном счете, перебрался в софийскую ЦСКА к Стойчо Младенову.



Увы, Николич и в Болгарии не задержался. После десяти матчей (0 голов) отправился в хорватскую "Истру". Тренеры сделали ставку на Стефана - в 16 играх из 18 проведенных выходил в основном составе. За такое доверие футболист отплатил пятью точными ударами, но все равно это было не то, на что рассчитывали в "Истре". И следующий сезон 2016 года черногорец начал в польской "Термалике". Ему предоставили возможность поучаствовать только в трех матчах, после чего отправили в сербский "Радник Сурдулицу". И все 11 матчей провел от "звонка до звонка", забив три гола, один из них с пенальти.



За всю карьеру Николич провел 170 игр, 21 из них в еврокубках. Несмотря на то, что является нападающим, забил всего 28 мячей. Лучший его результат - пять мячей за сезон. Не исключено, что опыт выступлений в КПЛ окажется для него самым успешным в карьере.



Контракт Стефана Николича с "Кайсаром" действует до конца 2017 года. Ранее состав кызылординского клуба пополнили Максат Байжанов, Евгений Горячий, Ильяс Амирсеитов, Валентин Чуреев, Антон Цирин, Дмитрий Евстигнеев, Джон Камара, Матиас Курьор, Грегори Нельсон, Владимир Аржанов, Абдель Ламанж. За трансферными новостями КПЛ можно следить в нашей постоянно обновляемой "Таблице переходов".