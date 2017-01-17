Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Оренбург"

Товарищеская встреча пройдет в Турции и начнется в 20:00 по времени Астаны.
Сегодня 19:40
Ссылки по теме:
- Андрей Аршавин включен в рейтинг 10 звезд футбола, никогда не игравших на чемпионате мира
- "Кайрат" на сборах в Турции обыграл бывшего соперника по Лиге Европы
- Как Аршавин, Жуков и другие игроки "Кайрата" проводят УТС в Турции
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Футбол. Неофициальные турниры
Контрольная игра
Кайрат - Оренбург 1:0
Контрольная игра
Кайрат - Оренбург 1:0
ФК "Кайрат" сегодня, 19 января, проведет товарищеский матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником алматинского клуба станет ФК "Оренбург" из одноименного российского города. Встреча пройдет в Турции, где команды проводят межсезонные сборы, и начнется в 20:00 по времени Астаны.
Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию матча "Кайрат" - "Оренбург".