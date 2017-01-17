"Тобол" сыграл вничью с клубом первой лиги Азербайджана

Гол у костанайцев забил находящийся на просмотре игрок.
Вчера 23:26
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Фото пресс-службы "Тобола"
Костанайский "Тобол" провел заключительный матч на вторых сборах в Турции, сообщает официальный сайт клуба.
Соперником был азербайджанский "Шамкир", который в первой лиге своей страны занимает третье место. Матч завершился ничьей - 1:1. На гол азербайджанского клуба в первом тайме "Тобол" ответил мячом Самата Жарынбетова, который находится на просмотре.
На третьих сборах "Тобол" проведет три матча. 31 января соперником костанайцев станет московское "Динамо", 4 февраля - болгарский "Нефтохимик", а 7 февраля - македонский "Силекс".