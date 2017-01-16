Никакой стабильности. Почему "Иртыш", "Тобол" и "Окжетпес" - лидеры по "распродажам" игроков

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Сельта Алавес 1:0
Спортинг Х Эйбар 2:3
Севилья Реал М 2:1
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 2:1
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Тирана 3:1
Ордабасы Интер Бк 0:0
Шахтер КСМ Политехника Яссы 0:0
Кыран Шамкир 1:2
Актобе Флямуртари 0:1
Алтай Аланьяспор-д 6:2
Акжайык Алмалык 0:3
Окжетпес Шамкир 0:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0 п. 8:7
Россия (U-18) Болгария (U-18) 3:0
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 2:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 1:1 п. 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Сибирь 6:2
Слован Югра 3:2
Амур Йокерит 3:2
Барыс Салават Юлаев 4:3 ОТ
Локомотив Лада 4:2
Динамо М Ак Барс 1:2
Трактор Автомобилист 0:1 ОТ
Спартак Слован 0:3
Медвешчак Югра 4:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 1:2 Б
Сарыарка Торос 4:2
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:3 ОТ
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 1:4
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 83:66
УНИКС ЦСКА 91:105
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 92:96
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Атырау ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Тараз 1:3
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:3
Алтай Атырау 3:2
Павлодар Буревестник-Алматы 3:2
Есиль СК Алтай 1:3
Тараз ТНК "Казхром" 3:1
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Жазири Бублик 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 0:2
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Гонконг 2:1 Б
Малайзия Ирландия 1:2
Ирландия Гонконг 10:0
Казахстан Малайзия 1:13
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 2-го этапа 10:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 4:2
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Шамкир 20:30
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 19:30
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Барыс 0:0
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:30
Динамо М ЦСКА 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Астана Горняк 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алтай 1:3
Тараз ТНК "Казхром" 3:1
Атырау Павлодар 0:0
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 2-го этапа 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 19:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Жазири Бублик 3:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 4:2
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Барыс 0:0
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:30
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Йокерит Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Динамо Спб Сарыарка 21:30
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Номад Алматы 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Атырау Павлодар 0:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Иртыш-Казхром Караганда
Алматы Астана
Жетысу Алтай
Караганда Астана
Алтай Алматы
Иртыш-Казхром Жетысу
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Челси Халл Сити 22:00
Саутгемптон Лестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17)
Тобол Шамкир 20:30
Кыран Сабаил
Кайрат Оренбург 17:00
Алтай Александрия 19:00
Шахтер Нефтехимик 19:00
Ордабасы Габала 20:00
Окжетпес Монтана
Акжайык Меппен
Шахтер Насаф
Иртыш Славия Сф 18:30
Актобе Анжи
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Шахтер Арсенал Тл
Кайсар Истиклол
Акжайык Карпаты
Атырау Милсами
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 19:30
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 22:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Остапенко Путинцева 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 19:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Уэльс Казахстан 16:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 15:00
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
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Никакой стабильности. Почему "Иртыш", "Тобол" и "Окжетпес" - лидеры по "распродажам" игроков

Больше ушедших игроков у павлодарского клуба.

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Игнасио Эрррера. Фото с сайта kaz-football.kz
Игнасио Эрррера. Фото с сайта kaz-football.kz

Краткосрочные контракты приводят к большому оттоку футболистов по завершении сезона КПЛ. Причины разные, от финансовых трудностей до неэффективного клубного менеджмента. В этой связи не позавидуешь главным тренерам, которым из года в год приходится наигрывать новые составы, передает корреспондент Vesti.kz.

Например, на данный момент больше других "пострадал" "Иртыш". От него уже ушли 14 игроков. Если бы у клуба была прочная финансовая основа, павлодарцы попытались бы удержать таких игроков, как Роман Муртазаев и Елдос Ахметов.

Как известно, Муртазаев еще до завершения сезона оформил все формальности по переходу в "Астану". Станет ли он в столичном клубе ведущим футболистом - другой вопрос. Факт в том, что не удержали.

В предыдущее зимнее межсезонье "Иртыш" распрощался с 17 игроками, что, в общем-то, не помешало Димитару Димитрову собрать новую команду и выиграть бронзовые медали чемпионата. Если бы не тренерское искусство болгарина, "Иртыш" вряд ли бы боролся за призовые места. Похоже, в этом сезоне клуб пойдет по тому же пути - новые игроки, новый состав, а тащить все будет тренер. Можно лишь позавидовать руководству павлодарцев, что есть такой терпеливый и квалифицированный тренер, как Димитров.  



В "Окжетпесе" финансирование небольшое, но стабильное. Тем не менее тренерский штаб в очередной раз не угадал с игроками. В этот раз пришлось отпустить 13 футболистов, в прошлом году избавились от 16 человек. При такой текучке бороться за медали не представляется возможным. Хоть синегорцы какое-то время реально претендовали на "бронзу". Однако провалили второй этап и довольствовались только пятым местом.

"Тобол" не стал удерживать 11 игроков. Большой приток и отток футболистов связан с тренерской чехардой. Костанайцы никак не могли найти своего тренера. То у Сергея Масленова команда не играла, то у Вардана Минасяна. Пришлось отказаться от Дмитрия Огая, продержавшегося на тренерском мостике всего четыре месяца. На смену пришел Омари Тетрадзе, в клубе надеются, что россиянину удастся вернуть "Тобол" на былые позиции в чемпионате.

 
Радует "Кайрат". Вообще, у алматинцев чувствуется профессиональный подход во всем плюс стабилизировался состав, сформировался костяк, вследствие чего идет в основном точечная селекция. И пока из команды ушли только четыре игрока, тогда как прошлой зимой таковых было 11. Надеемся, что в новом сезоне кайратовцам посчастливится выиграть чемпионскую гонку. 

Кстати, их основной конкурент в борьбе за золотые медали "Астана" также может похвастаться сбалансированностью состава. Если в прошлом сезоне столичный клуб дал увольнительную 14 игрокам, то этой зимой всего шестерым. Среди них Константин Энгель, который не провел ни одного матча из-за проблем с документами, Алексей Щеткин был отдан в аренду "Тоболу", а воспитанники столичного футбола Биржан Кульбеков и Аманбол Алиев в силу своего молодого возраста оказались не нужны команде.



"Кайсар" отписался от десяти игроков. И тут должно быть понимание того, что кызылординцы в первой лиге выступали в основном с молодыми казахстанцами. К тому же в данном турнире лимит на легионеров был сильно ограничен. Для выживания в премьер-лиге необходимы игроки иного уровня. Поэтому состав "Кайсара" подвергся сильному изменению. 

Что касается других клубов, то "Ордабасы" покинули три футболиста, "Актобе" - семь, "Атырау", "Шахтер" - по шесть, "Акжайык" - пять, "Алтай" - восемь. 

Список отчисленных, естественно, будет расширяться. Хотя тот фактор, что некоторые клубы стараются жить не одним сезоном, не может не радовать. Более подробно за трансферными новостями КПЛ можно следить по нашей постоянно обновляемой "Таблице переходов".

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