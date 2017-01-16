Никакой стабильности. Почему "Иртыш", "Тобол" и "Окжетпес" - лидеры по "распродажам" игроков

Больше ушедших игроков у павлодарского клуба.

Краткосрочные контракты приводят к большому оттоку футболистов по завершении сезона КПЛ. Причины разные, от финансовых трудностей до неэффективного клубного менеджмента. В этой связи не позавидуешь главным тренерам, которым из года в год приходится наигрывать новые составы, передает корреспондент Vesti.kz.



Например, на данный момент больше других "пострадал" "Иртыш". От него уже ушли 14 игроков. Если бы у клуба была прочная финансовая основа, павлодарцы попытались бы удержать таких игроков, как Роман Муртазаев и Елдос Ахметов.

Как известно, Муртазаев еще до завершения сезона оформил все формальности по переходу в "Астану". Станет ли он в столичном клубе ведущим футболистом - другой вопрос. Факт в том, что не удержали.

В предыдущее зимнее межсезонье "Иртыш" распрощался с 17 игроками, что, в общем-то, не помешало Димитару Димитрову собрать новую команду и выиграть бронзовые медали чемпионата. Если бы не тренерское искусство болгарина, "Иртыш" вряд ли бы боролся за призовые места. Похоже, в этом сезоне клуб пойдет по тому же пути - новые игроки, новый состав, а тащить все будет тренер. Можно лишь позавидовать руководству павлодарцев, что есть такой терпеливый и квалифицированный тренер, как Димитров.







В "Окжетпесе" финансирование небольшое, но стабильное. Тем не менее тренерский штаб в очередной раз не угадал с игроками. В этот раз пришлось отпустить 13 футболистов, в прошлом году избавились от 16 человек. При такой текучке бороться за медали не представляется возможным. Хоть синегорцы какое-то время реально претендовали на "бронзу". Однако провалили второй этап и довольствовались только пятым местом.



"Тобол" не стал удерживать 11 игроков. Большой приток и отток футболистов связан с тренерской чехардой. Костанайцы никак не могли найти своего тренера. То у Сергея Масленова команда не играла, то у Вардана Минасяна. Пришлось отказаться от Дмитрия Огая, продержавшегося на тренерском мостике всего четыре месяца. На смену пришел Омари Тетрадзе, в клубе надеются, что россиянину удастся вернуть "Тобол" на былые позиции в чемпионате.





Радует "Кайрат". Вообще, у алматинцев чувствуется профессиональный подход во всем плюс стабилизировался состав, сформировался костяк, вследствие чего идет в основном точечная селекция. И пока из команды ушли только четыре игрока, тогда как прошлой зимой таковых было 11. Надеемся, что в новом сезоне кайратовцам посчастливится выиграть чемпионскую гонку.



Кстати, их основной конкурент в борьбе за золотые медали "Астана" также может похвастаться сбалансированностью состава. Если в прошлом сезоне столичный клуб дал увольнительную 14 игрокам, то этой зимой всего шестерым. Среди них Константин Энгель, который не провел ни одного матча из-за проблем с документами, Алексей Щеткин был отдан в аренду "Тоболу", а воспитанники столичного футбола Биржан Кульбеков и Аманбол Алиев в силу своего молодого возраста оказались не нужны команде.







"Кайсар" отписался от десяти игроков. И тут должно быть понимание того, что кызылординцы в первой лиге выступали в основном с молодыми казахстанцами. К тому же в данном турнире лимит на легионеров был сильно ограничен. Для выживания в премьер-лиге необходимы игроки иного уровня. Поэтому состав "Кайсара" подвергся сильному изменению.



Что касается других клубов, то "Ордабасы" покинули три футболиста, "Актобе" - семь, "Атырау", "Шахтер" - по шесть, "Акжайык" - пять, "Алтай" - восемь.



Список отчисленных, естественно, будет расширяться. Хотя тот фактор, что некоторые клубы стараются жить не одним сезоном, не может не радовать. Более подробно за трансферными новостями КПЛ можно следить по нашей постоянно обновляемой "Таблице переходов".