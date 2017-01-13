"Кайсар" сыграет с болгарским клубом в Турции

Кызылординцы подписали контракт с бывшим игроком этой команды.
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Кызылординский "Кайсар" станет одним из соперников пловдивского "Локомотива" в межсезонье, сообщает Sportal.bg.
Команды проведут товарищеский матч в турецкой Алании, где проводят учебно-тренировочные сборы. Игра состоится 29 января.
На зимний перерыв в чемпионате Болгарии "Локомотив" ушел на пятое место из 14 команд. Интересно, что в январе пловдивский клуб покинул нападающий сборной Мартиники Матиас Курьор, который подписал контракт как раз с "Кайсаром".
В Турции "Кайсар" сыграет с еще одним болгарским клубом - софийской "Славией", идущей на десятом месте в своем чемпионате. Эта встреча пройдет 9 февраля.
Отметим, что "Кайсар" спустя год вернулся в премьер-лигу. Кызылординский клуб в прошедшем сезоне стал победителем первой лиги.