Аршавин рассказал о бешбармаке, Кайрате Нуртасе, выброшенной медали и завершении карьеры

Также игрок "Кайрат" поведал о целях на новый сезон.
Вчера 23:45
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Андрей Аршавин. Фото пресс-службы "Кайрата"
Полузащитник алматинского "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью "Газета.Ru" рассказал о целях на новый сезон, своим отношении к бешбармаку, национальной культуре и завершении карьеры.
- Цели вернуться в сборную России у вас, по вашим же словам, нет. А какую задачу ставите на финальный отрезок карьеры?
- Хотел бы выиграть с "Кайратом"чемпионат!
- Ваш бывший партнер по сборной Роман Адамов о вас: "У Аршавина хороший ум. Он далеко не глупый человек. Мне кажется, из него мог бы получиться тренер". При этом сами вы отрицаете наличие соответствующих качеств и как-то даже назвали себя "психом". Куда же намерены податься в дальнейшем?
- В идеале неплохо было бы просто остаться в футболе. Не знаю, в каком качестве.
Многие мне говорят, что из меня получится хороший тренер. Но мне так не кажется, потому что я несдержанный человек.
Поэтому и назвал себя психом. Понятно, что тренеры бывают разные: и эмоциональные, и спокойные. Но нужно быть психологом и разбираться в своем виде спорта. Тут столько нюансов! Аналитическая работа чего стоит. Сколько футбола тренеры смотрят! Я в жизни, наверное, столько не посмотрю, сколько они перед очередной игрой.
Представляете, каково это - посмотреть пять матчей "Тараза" перед очной встречей?! С ума можно сойти! Не хочу обижать "Тараз". Но просто не понимаю - как это смотрят? Вместо всего этого я бы пришел и сказал: "Ребята, ну мы сильнее них. Давайте сыграем в наш футбол!".
- С кем из тренеров вам работалось комфортнее всего?
- Мне повезло. Были разные специалисты: Юрий Морозов, Властимил Петржела, Арсен Венгер, Гус Хиддинк, Дик Адвокат. Со всеми интересно. Они профессионалы своего дела.
Само отношение именно к футболистам мне нравилось у Дика и Гуса, представителей голландской школы.
Они дают очень много свободы. Мне нравится, что ни Гуса, ни Дика не интересовало, что ты делаешь вне команды. В принципе и Петржелу тоже. Мне нравится такой подход: делаем свою профессиональную работу хорошо, а твоя личная жизнь никого не интересует. Главное, чтобы поступки вне футбола не влияли на команду.
- В Казахстане вы проводите очень хороший сезон. Какова основная культурная особенность этой страны?
- Там больше закрытой одежды, это все-таки Азия. За столом главный мужчина, а женщина слушается. В остальном тоже присутствует свой колорит. Думаю, это больше развито на юге страны. Север Казахстана мало отличается от российских городов. А, скажем, в Чимкент я приезжал буквально пару раз, в Таразе вообще не был.
- Появились любимые блюда из национальной кухни? Бешбармак или баурсаки?
- Я не ел бешбармак, так как мне не нравится, как он выглядит.
Зато я стал употреблять много конины, в Казахстане она очень распространена. Конину подают во всех ресторанах и можно легко купить на рынке.
- Слушаете ли вы местную музыку? Какие исполнители нравятся?
- Самый популярный певец в Казахстане - Кайрат Нуртас. Его песню, которую он с Нюшей исполняет, слышал чаще всего. Эта композиция звучит по-настоящему красиво.
- Вас часто узнают на улице? Автографы просят?
- Они давно не в моде, все просят сфотографироваться: либо селфи, либо классика. Процесс проходит по стандартной схеме. В Казахстане и Санкт-Петербурге болельщики узнают меня примерно одинаково. Но я мало появляюсь на улице, особенно в последние полгода. В принципе, мой маршрут - база-дом, дом-база. Главное, на домашних матчах у нас очень хорошая поддержка. Наши поклонники эмоциональные.
- Какое место считаете самым красивым в Алматы? Где больше любите проводить время?
- Когда только прибываешь в аэропорт, видишь горы, обрамляющие город. Особенно в первое время мне это бросалось в глаза, ведь я никогда не жил около подошвы гор. Но со временем это стало естественным.
Люблю гулять в Парке Горького, особенно летом . Меня можно встретить и на рынке, я достаточно часто там бываю. На Чимбулак тоже езжу, но редко. А как-то с утра отправился туда с женой, и дома почему-то не оказалось ни одной теплой куртки. В итоге мы замерзли и быстро вернулись обратно.
- На рынке хоть качественные продукты?
- Конечно, ведь Узбекистан рядом. Там все те же овощи, фрукты, что и у нас в России. Только ближе и, наверное, дешевле, свежее.
- В финале Кубка Казахстана "Кайрат" проиграл "Астане" со счетом 0:1. Чего же не хватило вашей команде?
- Думаю, что по классу, сыгранности, опыту и мастерству составы примерно равны. Но матч проходил в сложных условиях. Командам было сложно показывать нормальный футбол. Игра получилась увлекательной для футболистов и зрителей, но не на "картинке". Когда я захотел посмотреть фрагменты в записи, ничего не разобрал.
Полагаю, на итоговом результате сказался опыт "Астаны". Наш соперник использовал свой момент, забив первым. После этого "Астана" сосредоточилась на обороне своих ворот и успешно выполнила поставленную задачу.
- В последний раз "Кайрат" становился чемпионом Казахстана в 2004 году. Славно было бы увенчать карьеру завоеванием золота, не находите?
- Это мечта всех работников клуба. А если удастся сделать золотой дубль, это будет вообще фантастика.
- В прошлом сезоне вы забили восемь голов в 25 матчах. Против каких защитников действовать сложнее всего?
- Лучшая оборона во всем Казахстане у "Астаны". Вдобавок этот клуб играет в оборонительный футбол. По крайней мере, против нас.
- Ваш гол в ворота "Тараза" (2:1) в матче 22-го тура был признан лучшим в сезоне по версии клуба. А вы с такой оценкой согласны?
- Красивых голов было много. Например, мяч нашего нападающего Гаэля Тавамбы пяткой из-за штрафной получился неплохим. Плюс Бауржан Исламхан забил несколько хороших мячей.
Я в моменте с голом действовал чисто по ситуации. А что перекинул кипера... Если вы спросите вратарей «Кайрата», я их часто перебрасываю на тренировках. Они даже от этого плюются и злятся. Видите: что я натренировал на занятиях, помогло мне и в матче.
- После поражения в финале Кубка вы кинули свою медаль болельщикам на трибуне. Поймавший ее студент Кайнар Габбасов выставил награду на продажу в интернете. Вы совершили этот поступок на эмоциях?
- Нет, я просто шел в подтрибунное помещение, была плохая погода. Люди кричали слова поддержки и прочее. Я бросил медаль на трибуну для того, чтобы она осталась у кого-то на память. А то, что, к сожалению, попала к болельщику другой команды ("Акжайык")... Что ж, не повезло. Если бы она досталась нашему фанату, у него бы сохранилась память о матче и хоть какая-то компенсация за поражение.
То, что эту историю как-то хотят очернить, мне в принципе непонятно. Продажа медали - выбор человека. Я с этим не могу ничего сделать. Кроме того, конечно, чтобы купить ее и подарить болельщику "Кайрата". Но я такое не планирую.
- А с золотой наградой так же бы поступили?
- Не знаю, ее сначала завоевать надо. В принципе, наверное, тоже отдам.
- На этот раз болельщику "Кайрата"?
- Не знаю. Если будет повод, буду бросать, а там кому повезет. Мне кажется, так более честно, ведь болельщиков много. Не смогу, наверное, выделить кого-то одного.
- Вы продлили контракт с "Кайратом" до конца 2017 года. Долго думали?
- Де-юре я изначально заключил договор с "Кайратом" на два года. Останусь ли на следующий сезон, это зависело от желания руководства. В верхах выразили соответствующее желание. Условия были оговорены еще в начале года. Поэтому никаких изменений в соглашениях нет.
- Следующий сезон в "Кайрате" точно последний?
- Трудно сказать. Может, да, а может, нет.
Сейчас никто не знает. В прошлом сезоне физически я чувствовал себе неплохо. Посмотрим, что будет в следующем.
- В каком аспекте казахстанское первенство уступает российскому в первую очередь?
- Прежде всего в качестве футболистов. Но для меня самая большая проблема - поля на выезде. Если бы их удалось улучшить, проще было бы показывать хороший футбол не только "Кайрату", но и всем игрокам.
Даже летом в Чимкенте, где всегда тепло, за полем не ухаживают должным образом. Например, в Жетысу погода мало чем отличается от Алма-Аты, но поле там ужасное. В принципе в этом году нам везло: в Караганде летом было более-менее сносно. Поскольку первые туры в чемпионате Казахстана традиционно проводятся на синтетике, можно подготовить хорошие естественные газоны, так как рано становится достаточно тепло. Хотя зимой в Казахстане очень холодно.
Что касается искусственных полей, на которых я выступал в этом году, то это, например, Уральск и Атырау.
Если честно, такие, с позволения сказать, газоны не должны иметь место в профессиональном футболе. Но за отсутствием лучшего, конечно, приходится там играть.
Хорошая синтетика есть в Павлодаре. А в Астане мне очень не нравится. Там должно быть самое современное искусственное поле, которое позволяло бы играть в футбол, а не думать о том, куда отскочит или полетит мяч после твоих касаний.
- В одном из интервью на вопрос "Почему выбрали "Кайрат"?" вы ответили: "Александр Бородюк позвал. Я не долго раздумывал и согласился приехать к нему". Как восприняли уход тренера-соотечественника из команды? Присутствовало ли желание воспользоваться пунктом о разрыве соглашения?
- Если честно, увольнение Бородюка было сложно воспринято мной в эмоциональном плане. Все получилось очень неожиданно, я находился в прострации. Действительно, у меня были мысли, что мне тоже стоит покинуть команду и уехать вслед за ним. Не из-за того, что мне было плохо в команде. Просто человек меня позвал и вдруг уходит. Но видите, я остался и ни о чем не жалею. Когда Бородюк уходил, сказал: "Оставайся здесь, играй. У тебя все будет нормально".
- Цели вернуться в сборную России у вас, по вашим же словам, нет. А какую задачу ставите на финальный отрезок карьеры?
- Хотел бы выиграть с "Кайратом"чемпионат!
- Ваш бывший партнер по сборной Роман Адамов о вас: "У Аршавина хороший ум. Он далеко не глупый человек. Мне кажется, из него мог бы получиться тренер". При этом сами вы отрицаете наличие соответствующих качеств и как-то даже назвали себя "психом". Куда же намерены податься в дальнейшем?
- В идеале неплохо было бы просто остаться в футболе. Не знаю, в каком качестве.
Многие мне говорят, что из меня получится хороший тренер. Но мне так не кажется, потому что я несдержанный человек.
Поэтому и назвал себя психом. Понятно, что тренеры бывают разные: и эмоциональные, и спокойные. Но нужно быть психологом и разбираться в своем виде спорта. Тут столько нюансов! Аналитическая работа чего стоит. Сколько футбола тренеры смотрят! Я в жизни, наверное, столько не посмотрю, сколько они перед очередной игрой.
Представляете, каково это - посмотреть пять матчей "Тараза" перед очной встречей?! С ума можно сойти! Не хочу обижать "Тараз". Но просто не понимаю - как это смотрят? Вместо всего этого я бы пришел и сказал: "Ребята, ну мы сильнее них. Давайте сыграем в наш футбол!".
- С кем из тренеров вам работалось комфортнее всего?
- Мне повезло. Были разные специалисты: Юрий Морозов, Властимил Петржела, Арсен Венгер, Гус Хиддинк, Дик Адвокат. Со всеми интересно. Они профессионалы своего дела.
Само отношение именно к футболистам мне нравилось у Дика и Гуса, представителей голландской школы.
Они дают очень много свободы. Мне нравится, что ни Гуса, ни Дика не интересовало, что ты делаешь вне команды. В принципе и Петржелу тоже. Мне нравится такой подход: делаем свою профессиональную работу хорошо, а твоя личная жизнь никого не интересует. Главное, чтобы поступки вне футбола не влияли на команду.
- В Казахстане вы проводите очень хороший сезон. Какова основная культурная особенность этой страны?
- Там больше закрытой одежды, это все-таки Азия. За столом главный мужчина, а женщина слушается. В остальном тоже присутствует свой колорит. Думаю, это больше развито на юге страны. Север Казахстана мало отличается от российских городов. А, скажем, в Чимкент я приезжал буквально пару раз, в Таразе вообще не был.
- Появились любимые блюда из национальной кухни? Бешбармак или баурсаки?
- Я не ел бешбармак, так как мне не нравится, как он выглядит.
Зато я стал употреблять много конины, в Казахстане она очень распространена. Конину подают во всех ресторанах и можно легко купить на рынке.
- Слушаете ли вы местную музыку? Какие исполнители нравятся?
- Самый популярный певец в Казахстане - Кайрат Нуртас. Его песню, которую он с Нюшей исполняет, слышал чаще всего. Эта композиция звучит по-настоящему красиво.
- Вас часто узнают на улице? Автографы просят?
- Они давно не в моде, все просят сфотографироваться: либо селфи, либо классика. Процесс проходит по стандартной схеме. В Казахстане и Санкт-Петербурге болельщики узнают меня примерно одинаково. Но я мало появляюсь на улице, особенно в последние полгода. В принципе, мой маршрут - база-дом, дом-база. Главное, на домашних матчах у нас очень хорошая поддержка. Наши поклонники эмоциональные.
- Какое место считаете самым красивым в Алматы? Где больше любите проводить время?
- Когда только прибываешь в аэропорт, видишь горы, обрамляющие город. Особенно в первое время мне это бросалось в глаза, ведь я никогда не жил около подошвы гор. Но со временем это стало естественным.
Люблю гулять в Парке Горького, особенно летом . Меня можно встретить и на рынке, я достаточно часто там бываю. На Чимбулак тоже езжу, но редко. А как-то с утра отправился туда с женой, и дома почему-то не оказалось ни одной теплой куртки. В итоге мы замерзли и быстро вернулись обратно.
- На рынке хоть качественные продукты?
- Конечно, ведь Узбекистан рядом. Там все те же овощи, фрукты, что и у нас в России. Только ближе и, наверное, дешевле, свежее.
- В финале Кубка Казахстана "Кайрат" проиграл "Астане" со счетом 0:1. Чего же не хватило вашей команде?
- Думаю, что по классу, сыгранности, опыту и мастерству составы примерно равны. Но матч проходил в сложных условиях. Командам было сложно показывать нормальный футбол. Игра получилась увлекательной для футболистов и зрителей, но не на "картинке". Когда я захотел посмотреть фрагменты в записи, ничего не разобрал.
Полагаю, на итоговом результате сказался опыт "Астаны". Наш соперник использовал свой момент, забив первым. После этого "Астана" сосредоточилась на обороне своих ворот и успешно выполнила поставленную задачу.
- В последний раз "Кайрат" становился чемпионом Казахстана в 2004 году. Славно было бы увенчать карьеру завоеванием золота, не находите?
- Это мечта всех работников клуба. А если удастся сделать золотой дубль, это будет вообще фантастика.
- В прошлом сезоне вы забили восемь голов в 25 матчах. Против каких защитников действовать сложнее всего?
- Лучшая оборона во всем Казахстане у "Астаны". Вдобавок этот клуб играет в оборонительный футбол. По крайней мере, против нас.
- Ваш гол в ворота "Тараза" (2:1) в матче 22-го тура был признан лучшим в сезоне по версии клуба. А вы с такой оценкой согласны?
- Красивых голов было много. Например, мяч нашего нападающего Гаэля Тавамбы пяткой из-за штрафной получился неплохим. Плюс Бауржан Исламхан забил несколько хороших мячей.
Я в моменте с голом действовал чисто по ситуации. А что перекинул кипера... Если вы спросите вратарей «Кайрата», я их часто перебрасываю на тренировках. Они даже от этого плюются и злятся. Видите: что я натренировал на занятиях, помогло мне и в матче.
- После поражения в финале Кубка вы кинули свою медаль болельщикам на трибуне. Поймавший ее студент Кайнар Габбасов выставил награду на продажу в интернете. Вы совершили этот поступок на эмоциях?
- Нет, я просто шел в подтрибунное помещение, была плохая погода. Люди кричали слова поддержки и прочее. Я бросил медаль на трибуну для того, чтобы она осталась у кого-то на память. А то, что, к сожалению, попала к болельщику другой команды ("Акжайык")... Что ж, не повезло. Если бы она досталась нашему фанату, у него бы сохранилась память о матче и хоть какая-то компенсация за поражение.
То, что эту историю как-то хотят очернить, мне в принципе непонятно. Продажа медали - выбор человека. Я с этим не могу ничего сделать. Кроме того, конечно, чтобы купить ее и подарить болельщику "Кайрата". Но я такое не планирую.
- А с золотой наградой так же бы поступили?
- Не знаю, ее сначала завоевать надо. В принципе, наверное, тоже отдам.
- На этот раз болельщику "Кайрата"?
- Не знаю. Если будет повод, буду бросать, а там кому повезет. Мне кажется, так более честно, ведь болельщиков много. Не смогу, наверное, выделить кого-то одного.
- Вы продлили контракт с "Кайратом" до конца 2017 года. Долго думали?
- Де-юре я изначально заключил договор с "Кайратом" на два года. Останусь ли на следующий сезон, это зависело от желания руководства. В верхах выразили соответствующее желание. Условия были оговорены еще в начале года. Поэтому никаких изменений в соглашениях нет.
- Следующий сезон в "Кайрате" точно последний?
- Трудно сказать. Может, да, а может, нет.
Сейчас никто не знает. В прошлом сезоне физически я чувствовал себе неплохо. Посмотрим, что будет в следующем.
- В каком аспекте казахстанское первенство уступает российскому в первую очередь?
- Прежде всего в качестве футболистов. Но для меня самая большая проблема - поля на выезде. Если бы их удалось улучшить, проще было бы показывать хороший футбол не только "Кайрату", но и всем игрокам.
Даже летом в Чимкенте, где всегда тепло, за полем не ухаживают должным образом. Например, в Жетысу погода мало чем отличается от Алма-Аты, но поле там ужасное. В принципе в этом году нам везло: в Караганде летом было более-менее сносно. Поскольку первые туры в чемпионате Казахстана традиционно проводятся на синтетике, можно подготовить хорошие естественные газоны, так как рано становится достаточно тепло. Хотя зимой в Казахстане очень холодно.
Что касается искусственных полей, на которых я выступал в этом году, то это, например, Уральск и Атырау.
Если честно, такие, с позволения сказать, газоны не должны иметь место в профессиональном футболе. Но за отсутствием лучшего, конечно, приходится там играть.
Хорошая синтетика есть в Павлодаре. А в Астане мне очень не нравится. Там должно быть самое современное искусственное поле, которое позволяло бы играть в футбол, а не думать о том, куда отскочит или полетит мяч после твоих касаний.
- В одном из интервью на вопрос "Почему выбрали "Кайрат"?" вы ответили: "Александр Бородюк позвал. Я не долго раздумывал и согласился приехать к нему". Как восприняли уход тренера-соотечественника из команды? Присутствовало ли желание воспользоваться пунктом о разрыве соглашения?
- Если честно, увольнение Бородюка было сложно воспринято мной в эмоциональном плане. Все получилось очень неожиданно, я находился в прострации. Действительно, у меня были мысли, что мне тоже стоит покинуть команду и уехать вслед за ним. Не из-за того, что мне было плохо в команде. Просто человек меня позвал и вдруг уходит. Но видите, я остался и ни о чем не жалею. Когда Бородюк уходил, сказал: "Оставайся здесь, играй. У тебя все будет нормально".