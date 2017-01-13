Аршавин рассказал о бешбармаке, Кайрате Нуртасе, выброшенной медали и завершении карьеры

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 2:1
Металлург Мг Спартак 6:3
ЦСКА Сибирь 2:1
Медвешчак Автомобилист 0:2
Слован Барыс 4:1
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Локомотив Нефтехимик 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 2:1 ОТ
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:2
Горняк Арлан 2:3
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:4
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 1:0
Акжайык Тирана 2:0
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Буревестник-Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Буревестник-Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 3:1
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 1:3
Алтай Павлодар 3:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 17:6
Динамо Мс Астана 12:4
Теннис. Турнир серии ITF - "Лонг Бич (США) - 2017"
Гомес, Кинг Каловелонис, Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:2
Ли Бублик 1:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен 1:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Депортиво Вильярреал 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Сельта Алавес 21:15
Севилья Реал М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Интер Бк 20:00
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 19:30
Россия (U-18) Болгария (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен 1:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Павлодар 3:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 12:4
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Депортиво Вильярреал 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Сельта Алавес 21:15
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Кыран Шамкир
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Интер Бк 20:00
Актобе Флямуртари
Тобол Шамкир
Алтай Александрия
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Ордабасы Габала 20:00
Окжетпес Монтана
Иртыш Габала
Акжайык Меппен
Актобе Анжи
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 19:30
Россия (U-18) Болгария (U-18) 22:00
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 19:30
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Бейбарыс Темиртау
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 06:00
Свитолина Воскобоева 06:00
Шведова Бегу 06:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Обсуждаемые

Кого Вы считаете самой сексуальной спортсменкой Казахстана?

Аршавин рассказал о бешбармаке, Кайрате Нуртасе, выброшенной медали и завершении карьеры

Также игрок "Кайрат" поведал о целях на новый сезон.

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5 Комментариев
Андрей Аршавин. Фото пресс-службы "Кайрата"
Андрей Аршавин. Фото пресс-службы "Кайрата"
Полузащитник алматинского "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью "Газета.Ru" рассказал о целях на новый сезон, своим отношении к бешбармаку, национальной культуре и завершении карьеры.

- Цели вернуться в сборную России у вас, по вашим же словам, нет. А какую задачу ставите на финальный отрезок карьеры?
- Хотел бы выиграть с "Кайратом"чемпионат!

- Ваш бывший партнер по сборной Роман Адамов о вас: "У Аршавина хороший ум. Он далеко не глупый человек. Мне кажется, из него мог бы получиться тренер". При этом сами вы отрицаете наличие соответствующих качеств и как-то даже назвали себя "психом". Куда же намерены податься в дальнейшем?
- В идеале неплохо было бы просто остаться в футболе. Не знаю, в каком качестве.

Многие мне говорят, что из меня получится хороший тренер. Но мне так не кажется, потому что я несдержанный человек.

Поэтому и назвал себя психом. Понятно, что тренеры бывают разные: и эмоциональные, и спокойные. Но нужно быть психологом и разбираться в своем виде спорта. Тут столько нюансов! Аналитическая работа чего стоит. Сколько футбола тренеры смотрят! Я в жизни, наверное, столько не посмотрю, сколько они перед очередной игрой.

Представляете, каково это - посмотреть пять матчей "Тараза" перед очной встречей?! С ума можно сойти! Не хочу обижать "Тараз". Но просто не понимаю - как это смотрят? Вместо всего этого я бы пришел и сказал: "Ребята, ну мы сильнее них. Давайте сыграем в наш футбол!".

- С кем из тренеров вам работалось комфортнее всего?
- Мне повезло. Были разные специалисты: Юрий Морозов, Властимил Петржела, Арсен Венгер, Гус Хиддинк, Дик Адвокат. Со всеми интересно. Они профессионалы своего дела.

Само отношение именно к футболистам мне нравилось у Дика и Гуса, представителей голландской школы.

Они дают очень много свободы. Мне нравится, что ни Гуса, ни Дика не интересовало, что ты делаешь вне команды. В принципе и Петржелу тоже. Мне нравится такой подход: делаем свою профессиональную работу хорошо, а твоя личная жизнь никого не интересует. Главное, чтобы поступки вне футбола не влияли на команду.

- В Казахстане вы проводите очень хороший сезон. Какова основная культурная особенность этой страны?
- Там больше закрытой одежды, это все-таки Азия. За столом главный мужчина, а женщина слушается. В остальном тоже присутствует свой колорит. Думаю, это больше развито на юге страны. Север Казахстана мало отличается от российских городов. А, скажем, в Чимкент я приезжал буквально пару раз, в Таразе вообще не был.

- Появились любимые блюда из национальной кухни? Бешбармак или баурсаки?
- Я не ел бешбармак, так как мне не нравится, как он выглядит.

Зато я стал употреблять много конины, в Казахстане она очень распространена. Конину подают во всех ресторанах и можно легко купить на рынке.

- Слушаете ли вы местную музыку? Какие исполнители нравятся?
- Самый популярный певец в Казахстане - Кайрат Нуртас. Его песню, которую он с Нюшей исполняет, слышал чаще всего. Эта композиция звучит по-настоящему красиво.

- Вас часто узнают на улице? Автографы просят?
- Они давно не в моде, все просят сфотографироваться: либо селфи, либо классика. Процесс проходит по стандартной схеме. В Казахстане и Санкт-Петербурге болельщики узнают меня примерно одинаково. Но я мало появляюсь на улице, особенно в последние полгода. В принципе, мой маршрут - база-дом, дом-база. Главное, на домашних матчах у нас очень хорошая поддержка. Наши поклонники эмоциональные.

- Какое место считаете самым красивым в Алматы? Где больше любите проводить время?
- Когда только прибываешь в аэропорт, видишь горы, обрамляющие город. Особенно в первое время мне это бросалось в глаза, ведь я никогда не жил около подошвы гор. Но со временем это стало естественным.

Люблю гулять в Парке Горького, особенно летом . Меня можно встретить и на рынке, я достаточно часто там бываю. На Чимбулак тоже езжу, но редко. А как-то с утра отправился туда с женой, и дома почему-то не оказалось ни одной теплой куртки. В итоге мы замерзли и быстро вернулись обратно.

- На рынке хоть качественные продукты?
- Конечно, ведь Узбекистан рядом. Там все те же овощи, фрукты, что и у нас в России. Только ближе и, наверное, дешевле, свежее.

- В финале Кубка Казахстана "Кайрат" проиграл "Астане" со счетом 0:1. Чего же не хватило вашей команде?
- Думаю, что по классу, сыгранности, опыту и мастерству составы примерно равны. Но матч проходил в сложных условиях. Командам было сложно показывать нормальный футбол. Игра получилась увлекательной для футболистов и зрителей, но не на "картинке". Когда я захотел посмотреть фрагменты в записи, ничего не разобрал.

Полагаю, на итоговом результате сказался опыт "Астаны". Наш соперник использовал свой момент, забив первым. После этого "Астана" сосредоточилась на обороне своих ворот и успешно выполнила поставленную задачу.

- В последний раз "Кайрат" становился чемпионом Казахстана в 2004 году. Славно было бы увенчать карьеру завоеванием золота, не находите?
- Это мечта всех работников клуба. А если удастся сделать золотой дубль, это будет вообще фантастика.

- В прошлом сезоне вы забили восемь голов в 25 матчах. Против каких защитников действовать сложнее всего?
- Лучшая оборона во всем Казахстане у "Астаны". Вдобавок этот клуб играет в оборонительный футбол. По крайней мере, против нас.

- Ваш гол в ворота "Тараза" (2:1) в матче 22-го тура был признан лучшим в сезоне по версии клуба. А вы с такой оценкой согласны?
- Красивых голов было много. Например, мяч нашего нападающего Гаэля Тавамбы пяткой из-за штрафной получился неплохим. Плюс Бауржан Исламхан забил несколько хороших мячей.

Я в моменте с голом действовал чисто по ситуации. А что перекинул кипера... Если вы спросите вратарей «Кайрата», я их часто перебрасываю на тренировках. Они даже от этого плюются и злятся. Видите: что я натренировал на занятиях, помогло мне и в матче.

- После поражения в финале Кубка вы кинули свою медаль болельщикам на трибуне. Поймавший ее студент Кайнар Габбасов выставил награду на продажу в интернете. Вы совершили этот поступок на эмоциях?
- Нет, я просто шел в подтрибунное помещение, была плохая погода. Люди кричали слова поддержки и прочее. Я бросил медаль на трибуну для того, чтобы она осталась у кого-то на память. А то, что, к сожалению, попала к болельщику другой команды ("Акжайык")... Что ж, не повезло. Если бы она досталась нашему фанату, у него бы сохранилась память о матче и хоть какая-то компенсация за поражение.

То, что эту историю как-то хотят очернить, мне в принципе непонятно. Продажа медали - выбор человека. Я с этим не могу ничего сделать. Кроме того, конечно, чтобы купить ее и подарить болельщику "Кайрата". Но я такое не планирую.

- А с золотой наградой так же бы поступили?
- Не знаю, ее сначала завоевать надо. В принципе, наверное, тоже отдам.

- На этот раз болельщику "Кайрата"?
- Не знаю. Если будет повод, буду бросать, а там кому повезет. Мне кажется, так более честно, ведь болельщиков много. Не смогу, наверное, выделить кого-то одного.

- Вы продлили контракт с "Кайратом" до конца 2017 года. Долго думали?
- Де-юре я изначально заключил договор с "Кайратом" на два года. Останусь ли на следующий сезон, это зависело от желания руководства. В верхах выразили соответствующее желание. Условия были оговорены еще в начале года. Поэтому никаких изменений в соглашениях нет.

- Следующий сезон в "Кайрате" точно последний?
- Трудно сказать. Может, да, а может, нет.

Сейчас никто не знает. В прошлом сезоне физически я чувствовал себе неплохо. Посмотрим, что будет в следующем.

- В каком аспекте казахстанское первенство уступает российскому в первую очередь?
- Прежде всего в качестве футболистов. Но для меня самая большая проблема - поля на выезде. Если бы их удалось улучшить, проще было бы показывать хороший футбол не только "Кайрату", но и всем игрокам.

Даже летом в Чимкенте, где всегда тепло, за полем не ухаживают должным образом. Например, в Жетысу погода мало чем отличается от Алма-Аты, но поле там ужасное. В принципе в этом году нам везло: в Караганде летом было более-менее сносно. Поскольку первые туры в чемпионате Казахстана традиционно проводятся на синтетике, можно подготовить хорошие естественные газоны, так как рано становится достаточно тепло. Хотя зимой в Казахстане очень холодно.

Что касается искусственных полей, на которых я выступал в этом году, то это, например, Уральск и Атырау.

Если честно, такие, с позволения сказать, газоны не должны иметь место в профессиональном футболе. Но за отсутствием лучшего, конечно, приходится там играть.

Хорошая синтетика есть в Павлодаре. А в Астане мне очень не нравится. Там должно быть самое современное искусственное поле, которое позволяло бы играть в футбол, а не думать о том, куда отскочит или полетит мяч после твоих касаний.

- В одном из интервью на вопрос "Почему выбрали "Кайрат"?" вы ответили: "Александр Бородюк позвал. Я не долго раздумывал и согласился приехать к нему". Как восприняли уход тренера-соотечественника из команды? Присутствовало ли желание воспользоваться пунктом о разрыве соглашения?
- Если честно, увольнение Бородюка было сложно воспринято мной в эмоциональном плане. Все получилось очень неожиданно, я находился в прострации. Действительно, у меня были мысли, что мне тоже стоит покинуть команду и уехать вслед за ним. Не из-за того, что мне было плохо в команде. Просто человек меня позвал и вдруг уходит. Но видите, я остался и ни о чем не жалею. Когда Бородюк уходил, сказал: "Оставайся здесь, играй. У тебя все будет нормально".
Просмотров: 2672  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Lampa Bumaga Сегодня 00:12
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
В принципе Казахстан от России сильно не отличается .Почти общая культура ,общие традиции ,общий менталитет и общие проблемы .За один год Андрей успел хорошо осведомиться жизнью Казахстана .Следующий год -это год Кайрата .Желаю Аршавину завоевать чемпионство с Кайратом!
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Fankz Сегодня 00:28
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3430
Lampa Bumaga, ты вообще о чем? У тебя очень поверхностный взгляд. Какая-такая общая культура? совковость что-ли бывшая?И..." сильно не отличается"?? Представь себе, отличается. Не, ну приехали((
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Елдос Шапатов Сегодня 00:19
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Аршавин красит наш чемпионат
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Fankz Сегодня 00:29
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3430
Елдос Шапатов, не красит, а украшает. Никто и не спорит
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Fankz Сегодня 00:39
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3430
Ну вот как расценить такой откровенно тупой вопрос:
"- На рынке хоть качественные продукты?
- Конечно, .... дешевле, свежее".
А ну да, только же в РФ качественные по мнению журналистишки видно, фрукты/продукты.
ИМХО - такое чувство, что некоторых там раздражает, что у Аршавина все хорошо, он с удовольствием играет в свою игру; не спился, не опустился, есть цели. Держись, Андрей)
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