Было много информации о предложениях из других клубов. Что-то было правдой - Стойлов

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 2:1
Металлург Мг Спартак 6:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 2:1 ОТ
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Кулагер Астана 3:2
Горняк Арлан 2:3
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 88:52
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Кайрат Кукеси 1:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 3:1
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лонг Бич (США) - 2017"
Гомес, Кинг Каловелонис, Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Коппейанс Бублик 1:2
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 6:3
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:2
Горняк Арлан 2:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 3:1
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 16:6
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Бейбарыс Темиртау
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 16:6
Динамо Мс Астана 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Актобе Флямуртари
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Иртыш Габала
Акжайык Меппен
Окжетпес Монтана
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен
Моминов Басс
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
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Кого Вы считаете самой сексуальной спортсменкой Казахстана?

Было много информации о предложениях из других клубов. Что-то было правдой - Стойлов

Он подвел итоги прошлого года и рассказал о задачах на новый сезон.

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1 Комментариев
Станимир Стойлов. Фото с сайта maisfutebol.pt
Станимир Стойлов. Фото с сайта maisfutebol.pt

Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов дал большое интервью официальному сайту УЕФА, в котором рассказал о работе в столичном клубе, жизни в Казахстане и задачах команды в новом сезоне.

- В 2016 году "Астана" победила в чемпионате и Кубке Казахстана, впервые выиграла матч на групповом этапе Лиге Европы УЕФА. Это лучший сезон в Вашей карьере?

- Назвать его самым лучшим я не могу, но один из лучших - это точно. У меня ведь были удачные сезоны с "Левски", когда мы выигрывали чемпионат и Кубок Болгарии, играли на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, доходили до 1/4 финала Лиги Европы.

- В Казахстане Вы выиграли все возможные титулы. Откуда берете мотивацию?

- Для меня главной мотивацией является повышение качества футбола, в который мы играем, и уровня футболистов. Хочу помочь "Астане" войти в число регулярных участников групповых стадий еврокубков, чтобы наша команда достигла среднеевропейского уровня. Мы стараемся совершенствоваться сами и помогать нашим игрокам прогрессировать с каждым днем.

- Как Вам живется в Казахстане? Что самое непривычное по сравнению с Болгарией?

- Мы приехали в Казахстан работать. В "Астане" меня окружают добрые люди, я живу в прекрасном современном городе. Честно говоря, между Казахстаном и Болгарией не такая уж большая разница. Раньше ведь говорили, что Болгария - 16-я республика СССР, поэтому ни к чему не пришлось долго привыкать: я знал менталитет игроков, кухню, климат, язык.

- Вас признали лучшим тренером в Казахстане и одним из лучших - в Болгарии. Заслуженно?

- Всегда радует, когда ты получаешь признание, но одному этого достичь очень трудно. Если команда добивается побед и показывает хороший футбол, то тренер и игроки могут рассчитывать на индивидуальное признание. В "Астане" хорошее сочетание грамотного руководства, качественных футболистов и профессионального тренерского штаба, поэтому вполне нормально, когда кто-то из нашего клуба получает призы или попадает в символические сборные.

- Ваши успехи с "Астаной" не могли не заметить в Европе. В каком чемпионате хотели бы поработать?

- Каждый тренер хочет развиваться, попробовать свои силы в более сильных чемпионатах. Теоретически, если поступит предложение из топ-чемпионата, то, очевидно, стоит над ним подумать. Но на данный момент я сконцентрирован на успехах "Астаны" и думаю лишь о том, чтобы помочь нашей команде и ее футболистам прогрессировать дальше.

- Какие-то клубы выходили с Вами на контакт?

- Было много информации, что-то было слухами, что-то - правдой. Но у меня есть контракт с "Астаной", и я хочу завершить ту работу, которую мы начали три года назад. У меня есть обязательства перед клубом, и я хочу выполнить их до конца.

- В этом году "Астана" впервые сыграла на групповом этапе Лиги Европы. Какое событие запомнилось больше всего?

- Я рад, что мы второй год подряд смогли дойти до группового этапа одного из еврокубков. Это сумасшедшее достижение для нашего клуба. Если мы сможем каждый год играть в групповой стадии, это будет отличным результатом как для "Астаны", так и для всего Казахстана. Но самое важное событие, которое произошло в этой кампании на европейской арене - первая победа на групповом этапе, которая была одержана в домашнем матче против АПОЕЛа.

- Год назад Вы вывели команду в групповой этап Лиги чемпионов, где сыграли вничью с "Галатасараем", "Атлетико" и "Бенфикой". Какой матч вспоминаете с особым удовольствием и почему?

- Конечно, значимыми стали домашние ничьи с "Атлетико" и "Бенфикой". Нужно помнить, что испанцы вышли в финал Лиги чемпионов, а португальцы остановились в шаге от решающего матча.

-  Ваше прозвище - Мери. Кто Вас первый так назвал? Это производное от имени или у него другая история?

- Это пошло с детства. Если честно, даже не помню, кто и почему первым меня так назвал. Но с того времени это прозвище прикрепилось ко мне.

- Уже поставили следующую цель в карьере?

- Я не хочу смотреть далеко вперед. Сейчас нам необходимо сделать "Астану" сильнее, хорошо подготовиться к сезону, после чего решить поставленные перед клубом задачи - выиграть чемпионат и выйти в групповой этап одного из еврокубков. Если мы сможем сделать это снова, это будет невероятное достижение для нашей команды!

Ранее Стойлов рассказал об изменениях в составе команды, которая уже 15 января начнет подготовку к сезону. С составом игроков, приглашенных на первый сбор, вы можете ознакомиться здесь

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Комментарии

 
 
Ernur Abusseitov Сегодня 23:18
Статус: Дублёр
Рейтинг: 112
раздел попутали!!!
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