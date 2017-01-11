Было много информации о предложениях из других клубов. Что-то было правдой - Стойлов

Он подвел итоги прошлого года и рассказал о задачах на новый сезон.

Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов дал большое интервью официальному сайту УЕФА, в котором рассказал о работе в столичном клубе, жизни в Казахстане и задачах команды в новом сезоне.

- В 2016 году "Астана" победила в чемпионате и Кубке Казахстана, впервые выиграла матч на групповом этапе Лиге Европы УЕФА. Это лучший сезон в Вашей карьере?

- Назвать его самым лучшим я не могу, но один из лучших - это точно. У меня ведь были удачные сезоны с "Левски", когда мы выигрывали чемпионат и Кубок Болгарии, играли на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, доходили до 1/4 финала Лиги Европы.

- В Казахстане Вы выиграли все возможные титулы. Откуда берете мотивацию?

- Для меня главной мотивацией является повышение качества футбола, в который мы играем, и уровня футболистов. Хочу помочь "Астане" войти в число регулярных участников групповых стадий еврокубков, чтобы наша команда достигла среднеевропейского уровня. Мы стараемся совершенствоваться сами и помогать нашим игрокам прогрессировать с каждым днем.

- Как Вам живется в Казахстане? Что самое непривычное по сравнению с Болгарией?

- Мы приехали в Казахстан работать. В "Астане" меня окружают добрые люди, я живу в прекрасном современном городе. Честно говоря, между Казахстаном и Болгарией не такая уж большая разница. Раньше ведь говорили, что Болгария - 16-я республика СССР, поэтому ни к чему не пришлось долго привыкать: я знал менталитет игроков, кухню, климат, язык.

- Вас признали лучшим тренером в Казахстане и одним из лучших - в Болгарии. Заслуженно?

- Всегда радует, когда ты получаешь признание, но одному этого достичь очень трудно. Если команда добивается побед и показывает хороший футбол, то тренер и игроки могут рассчитывать на индивидуальное признание. В "Астане" хорошее сочетание грамотного руководства, качественных футболистов и профессионального тренерского штаба, поэтому вполне нормально, когда кто-то из нашего клуба получает призы или попадает в символические сборные.

- Ваши успехи с "Астаной" не могли не заметить в Европе. В каком чемпионате хотели бы поработать?

- Каждый тренер хочет развиваться, попробовать свои силы в более сильных чемпионатах. Теоретически, если поступит предложение из топ-чемпионата, то, очевидно, стоит над ним подумать. Но на данный момент я сконцентрирован на успехах "Астаны" и думаю лишь о том, чтобы помочь нашей команде и ее футболистам прогрессировать дальше.

- Какие-то клубы выходили с Вами на контакт?

- Было много информации, что-то было слухами, что-то - правдой. Но у меня есть контракт с "Астаной", и я хочу завершить ту работу, которую мы начали три года назад. У меня есть обязательства перед клубом, и я хочу выполнить их до конца.

- В этом году "Астана" впервые сыграла на групповом этапе Лиги Европы. Какое событие запомнилось больше всего?

- Я рад, что мы второй год подряд смогли дойти до группового этапа одного из еврокубков. Это сумасшедшее достижение для нашего клуба. Если мы сможем каждый год играть в групповой стадии, это будет отличным результатом как для "Астаны", так и для всего Казахстана. Но самое важное событие, которое произошло в этой кампании на европейской арене - первая победа на групповом этапе, которая была одержана в домашнем матче против АПОЕЛа.

- Год назад Вы вывели команду в групповой этап Лиги чемпионов, где сыграли вничью с "Галатасараем", "Атлетико" и "Бенфикой". Какой матч вспоминаете с особым удовольствием и почему?

- Конечно, значимыми стали домашние ничьи с "Атлетико" и "Бенфикой". Нужно помнить, что испанцы вышли в финал Лиги чемпионов, а португальцы остановились в шаге от решающего матча.

- Ваше прозвище - Мери. Кто Вас первый так назвал? Это производное от имени или у него другая история?

- Это пошло с детства. Если честно, даже не помню, кто и почему первым меня так назвал. Но с того времени это прозвище прикрепилось ко мне.

- Уже поставили следующую цель в карьере?

- Я не хочу смотреть далеко вперед. Сейчас нам необходимо сделать "Астану" сильнее, хорошо подготовиться к сезону, после чего решить поставленные перед клубом задачи - выиграть чемпионат и выйти в групповой этап одного из еврокубков. Если мы сможем сделать это снова, это будет невероятное достижение для нашей команды!

Ранее Стойлов рассказал об изменениях в составе команды, которая уже 15 января начнет подготовку к сезону. С составом игроков, приглашенных на первый сбор, вы можете ознакомиться здесь.