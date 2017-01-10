Обвиненный в употреблении допинга экс-игрок сборной Болгарии войдет в тренерский штаб "Кайсара"

Он несколько лет играл под руководством Младенова и работал его ассистентом.

Болгарский специалист Тодор Янчев войдет в тренерский штаб кызылординского "Кайсара", сообщает Livesport.bg.

Он станет одним из ассистентов соотечественника Стойчо Младенова. Ранее Янчев уже работал с ним четыре года как тренер в софийском ЦСКА и играл под его руководством в сборной. Еще одним ассистентом главного тренера "Кайсара" стал Анатоли Нанков, много лет помогающий Младенову.

40-летний Янчев как футболист известен по выступлениям за такие клубы, как ЦСКА, "Нефтохимик", софийская "Славия", турецкий "Трабзонспор", греческая "Калитея" и датский "Рандерс". В сборной Болгарии он провел 17 матчей в период с 1999 по 2008 год. По ходу тренерской карьеры Янчев работал в штабе ЦСКА и самостоятельно возглавлял "София 2010" и "Царско Село" из первой болгарской лиги.

В 2011 году Янчев оказался участником допингового скандала. Его и еще двух одноклубников по ЦСКА обвинили в применении запрещенных веществ, которые не прописывал доктор клуба. Олимпийский комитет Болгарии отстранил их на два года, но Футбольный союз страны смягчил наказание. В итоге Янчев и его партнеры вернулись на поле через несколько месяцев, а большая часть дисквалификации пришлась на зимний перерыв в чемпионате.

Добавим, что сейчас "Кайсар" находится на сборах в турецкой Анталии. Кызылординский клуб вернулся в премьер-лигу после годичного перерыва, уверенно выиграв чемпионат первой лиги.

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