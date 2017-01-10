Бывший защитник "Шахтера" и "Актобе" отправится на сборы с клубом российской премьер-лиги

В КПЛ он забил три гола в 53 матчах.

Армянский защитник Роберт Арзуманян поедет на сборы с тульским "Арсеналом". Об этом объявил официальный сайт пермского "Амкара", которому принадлежат права на трансфер игрока.

Сегодня, 12 января, Арзуманян присоединится к "Арсеналу" на сборах в Турции. Клуб из Тулы ушел на зимний перерыв на предпоследнем, 15-м, месте в российской премьер-лиге.

Прошедший сезон Арзуманян провел на правах аренды в карагандинском "Шахтере", но из-за травм провел всего восемь матчей в КПЛ. В Казахстане 31-летний армянин также играл за "Актобе" в 2013 и 2014 году. Всего в КПЛ на его счету три гола в 53 матчах.

Со всеми состоявшимися и возможными трансферами в КПЛ вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".