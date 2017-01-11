"Тобол-2017". С намеком на просвет

В минувшем сезоне костанайцы заняли седьмое место.

От "Тобола" в новом сезоне ожидают многого, особенно болельщики. Ведь они до сих пор не могут понять, как могли не оставить в команде двух старожил - Нурбола Жумаскалиева и Александра Петухова. И при любой, даже самой мелкой неудаче будут это припоминать руководству и тренерскому штабу. Так или иначе, футбольная жизнь продолжается. Костанайский клуб проводит сборы в Турции, одновременно укомплектовывая состав. И в трансферных делах добился определенного результата. О них рассказывает корреспондент Vesti.kz.



Проводя параллели с другими клубами, можно сказать, что "Тобол" весьма неплохо усиливается. Пришли Рамиз Муканов, Евгений Левин, Алексей Щеткин, Токтар Жангылышбай, Сергей Малый. Если первых двоих можно рассматривать на перспективу и для длины скамейки, то последние трое вполне способны усилить состав.



Да, Щеткин не часто играл за "Астану" и, в общем-то, в состав не пробился. Зато в "Актобе" хорошо начал раскрывать бомбардирские качества, пока не пришлось покинуть "красно-белых" из-за одиозного генерального директора. В "Тоболе" также не должен затеряться, тем более что команда проповедует комбинационный стиль игры и обязательно снабдит его передачами.



Жангылышбай - одаренный форвард, способен играть значительно сильнее. В последние сезоны откровенно не везло ему с клубами и тренерами, так как не получал должного доверия. Возможно, в "Тоболе" в него поверят и помогут с реализацией потенциала.



Малый является защитником сборной Казахстана. То, что не пригодился "Астане", еще не говорит о его квалификации. В противном случае не вызывался бы в национальную команду. Пользу новой команде принесет, учитывая его умение читать игру и выбирать правильную позицию. К тому же успел отметиться голом за "Тобол", пусть даже в контрольной игре в Турции ("Тобол" - "Фламуртари" 2:0. Сергей Малый и Рауль Джалилов).



Также продлены контракты Дениса Главины, Виктора Дмитренко, Дмитрия Мирошниченко и Альмира Мухутдинова. Игроки достаточно опытные. Трое из них, ко всему прочему, являются членами сборной Казахстана. Болельщики сколько угодно могут критиковать того же Мухутдинова за медлительность, но Альмир обладает всеми необходимыми качествами для опорника, в частности умеет связать оборону и атаку. Случаются, конечно, неудачные игры, и все же достаточно неплохо смотрится в роли "волнореза".



Вместе с командой сборы проходят Дмитрий Непогодов и Станислав Павлов. Первый, как известно, имеет опыт выступлений в украинском чемпионате, а второй в основном известен играми за юношескую и молодежную сборные Казахстана, и желанием больше игрового времени получать на клубном уровне. При этом к Павлову присматриваются другие клубы КПЛ. Но для "Тобола" он стал бы хорошим приобретением на перспективу.



Также в расположение клуба находится воспитанник павлодарского футбола Григорий Сартаков, выступающий не левом фланге обороны. К основу "Иртыша" футболиста начал подпускать еще эстонский специалист Тармо Рюютли, который в 2014 году после неудачного начала сезона покинул павлодарскую команду. Можно сказать, с его подачи Сартаков стал более-менее заметным игроком премьер-лиги.



Будут, конечно же, еще новички. Ведь в этом году "Тобол" намерен реабилитироваться за предыдущие неудачи в чемпионате, когда не поднимался выше седьмого места. Вдобавок претерпел изменения формат чемпионата, вследствие чего у костанайцев есть все шансы побороться за более высокие места. Тем более что в клубе негласно грезят о "бронзе". Но даже попадание в четверку с завоеванием путевки в еврокубки станет хорошим результатом для команды в 2017 году.



Напомним, что сезон 2016 года "Тобол" завершил на седьмом месте. По окончанию чемпионата команду покинули Нурбол Жумаскалиев, Александр Петухов, Нуртас Кургулин, Сергей Хижниченко и другие. За трансферными новостями КПЛ можно следить в "Таблице переходов".