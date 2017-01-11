"Тобол-2017". С намеком на просвет

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 2:1 ОТ
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 88:52
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Кайрат Кукеси 1:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лонг Бич (США) - 2017"
Гомес, Кинг Каловелонис, Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 11:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Бейбарыс Темиртау
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Акжайык Меппен
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 11:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
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"Тобол-2017". С намеком на просвет

В минувшем сезоне костанайцы заняли седьмое место.

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6 Комментариев
Фото с сайта ФК "Тобол"
Фото с сайта ФК "Тобол"

От "Тобола" в новом сезоне ожидают многого, особенно болельщики. Ведь они до сих пор не могут понять, как могли не оставить в команде двух старожил - Нурбола Жумаскалиева и Александра Петухова. И при любой, даже самой мелкой неудаче будут это припоминать руководству и тренерскому штабу. Так или иначе, футбольная жизнь продолжается. Костанайский клуб проводит сборы в Турции, одновременно укомплектовывая состав. И в трансферных делах добился определенного результата. О них рассказывает корреспондент Vesti.kz

Проводя параллели с другими клубами, можно сказать, что "Тобол" весьма неплохо усиливается. Пришли Рамиз Муканов, Евгений Левин, Алексей Щеткин, Токтар Жангылышбай, Сергей Малый. Если первых двоих можно рассматривать на перспективу и для длины скамейки, то последние трое вполне способны усилить состав.

Да, Щеткин не часто играл за "Астану" и, в общем-то, в состав не пробился. Зато в "Актобе" хорошо начал раскрывать бомбардирские качества, пока не пришлось покинуть "красно-белых" из-за одиозного генерального директора. В "Тоболе" также не должен затеряться, тем более что команда проповедует комбинационный стиль игры и обязательно снабдит его передачами.

Жангылышбай - одаренный форвард, способен играть значительно сильнее. В последние сезоны откровенно не везло ему с клубами и тренерами, так как не получал должного доверия. Возможно, в "Тоболе" в него поверят и помогут с реализацией потенциала.   

Малый является защитником сборной Казахстана. То, что не пригодился "Астане", еще не говорит о его квалификации. В противном случае не вызывался бы в национальную команду. Пользу новой команде принесет, учитывая его умение читать игру и выбирать правильную позицию. К тому же успел отметиться голом за "Тобол", пусть даже в контрольной игре в Турции ("Тобол" - "Фламуртари" 2:0. Сергей Малый и Рауль Джалилов). 

Также продлены контракты Дениса Главины, Виктора Дмитренко, Дмитрия Мирошниченко и Альмира Мухутдинова. Игроки достаточно опытные. Трое из них, ко всему прочему, являются членами сборной Казахстана. Болельщики сколько угодно могут критиковать того же Мухутдинова за медлительность, но Альмир обладает всеми необходимыми качествами для опорника, в частности умеет связать оборону и атаку. Случаются, конечно, неудачные игры, и все же достаточно неплохо смотрится в роли "волнореза". 

Вместе с командой сборы проходят Дмитрий Непогодов и Станислав Павлов. Первый, как известно, имеет опыт выступлений в украинском чемпионате, а второй в основном известен играми за юношескую и молодежную сборные Казахстана, и желанием больше игрового времени получать на клубном уровне. При этом к Павлову присматриваются другие клубы КПЛ. Но для "Тобола" он стал бы хорошим приобретением на перспективу.  

Также в расположение клуба находится воспитанник павлодарского футбола Григорий Сартаков, выступающий не левом фланге обороны. К основу "Иртыша" футболиста начал подпускать еще эстонский специалист Тармо Рюютли, который в 2014 году после неудачного начала сезона покинул павлодарскую команду. Можно сказать, с его подачи Сартаков стал более-менее заметным игроком премьер-лиги.       

Будут, конечно же, еще новички. Ведь в этом году "Тобол" намерен реабилитироваться за предыдущие неудачи в чемпионате, когда не поднимался выше седьмого места. Вдобавок претерпел изменения формат чемпионата, вследствие чего у костанайцев есть все шансы побороться за более высокие места. Тем более что в клубе негласно грезят о "бронзе". Но даже попадание в четверку с завоеванием путевки в еврокубки станет хорошим результатом для команды в 2017 году. 

Напомним, что сезон 2016 года "Тобол" завершил на седьмом месте. По окончанию чемпионата команду покинули Нурбол Жумаскалиев, Александр Петухов, Нуртас Кургулин, Сергей Хижниченко и другие. За трансферными новостями КПЛ можно следить в "Таблице переходов"

Просмотров: 1235  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
БолеLshiK Сегодня 08:49
Статус: Юниор
Рейтинг: 75
Жангылышбай талантливее Муртазаева, надо дома раскрыться опыта набраться и вперед всех к стенке.
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Zhum Сегодня 10:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 969
БолеLshiK, А что ему раньше мешало раскрыться? Похоже его паровоз ушел,оставив его в тупике. Будет обычный посредственный игрок.
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Zhum Сегодня 10:15
Статус: МСМК
Рейтинг: 969
Щеткин опять в аренде,значит опять против астаны не будет выходить.Так нахрена тогда он нужен.Актобе ему помог раскрыться,а он им в ответ мол у нас уговор с астаной. Такие вещи наверно надо было сразу при переходе утрясать,а не перед игрой,мол я не буду играть комментария
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Fankz Сегодня 10:46
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3428
Zhum, второй раз такой вариант не прокатит
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Fankz Сегодня 10:48
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3428
И что...Альмир Мухутдинов предпочтительнее Хижниченко?
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Zhum Сегодня 11:33
Статус: МСМК
Рейтинг: 969
Fankz,Оба бревна.
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