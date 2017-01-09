Возможно, Жерар Гоу чем-то напомнил ЦСКА Вагнера Лава - эксперт

Ивуарийский форвард является лучшим бомбардиром КПЛ последних двух сезонов.

Информация Life.ru об интересе московского ЦСКА к нападающему "Кайрата" Жерару Гоу может оказаться элементарной "уткой", но все же и ранее говорилось о том, что ивуариец может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. А вот что по этому поводу рассказал Vesti.kz казахстанский специалист Агадилда Хасенов.



"У Гоу - большой потенциал. Может быть, ему необходим более сильный чемпионат, чтобы раскрыть его в полной мере. Потому что играет с ленцой. То есть довольствуется малым. Другое дело, готов ли он психологически играть на высоком уровне, когда на каждой тренировке необходимо по полной выкладываться. И если вдруг не попадет в стартовый состав, сможет ли правильно отреагировать. Кто знает, возможно, ему достаточно того, что у него сейчас есть. Немножко страдает у него школа/техника, в свое время ему ее недодали. Но этот компонент Гоу перекрывает мощью и бомбардирскими качествами.



После "Краснодара" он стал сильнее. Вообще, это прерогатива тренера определять, способен ли такой игрок усилить состав. ЦСКА в этом плане грамотно работает, делая ставку на точечную селекцию. Старается брать недорогих игроков, но с хорошим потенциалом. Правда, бывают и промахи, как в случае с Витиньо или Траоре, но в целом трансферы у москвичей продуманные.



Не исключено, что Жерар Гоу напоминает им Вагнера Лава. Ведь бразилец также играл с ленцой, но в любой момент мог взорваться и сделать результат. Хотя понятно, что Лав был повыше классом. Видать, какие-то параллели увидели селекционеры. У ЦСКА сейчас финансовые трудности, а Гоу, наверняка, интересен еще тем, что у него в этом году истекает контракт с "Кайратом". Армейцы ищут форварда, но не факт, что Гоу к ним перейдет", - рассказал Хасенов.



Добавим, что Жерар Гоу выступает за "Кайрат" с 2014 года. Также он является лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана сезонов 2015 и 2016 годов (22 гола в каждом из сезонов). По сообщению Life.ru, ивуарийским форвардом заинтересовался московский ЦСКА. Ранее также сообщалось, что нападающий алматинцев может продолжить карьеру во Франции, Германии или Англии.