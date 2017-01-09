В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к лучшему бомбардиру чемпионата Казахстана

На данный момент игрок проходит сборы с алматинским клубом в Турции.
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Жерар Гоу. Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Информацию об интересе к форварду алматинского "Кайрата" Жерару Гоу корреспонденту Vesti.kz прокомментировал начальник селекционной службы футбольного клуба ЦСКА Олег Яровинский.
Первым об интересе московского клуба к 28-летнему ивуарийскому форварду сообщил российский портал Life.ru. По информации издания, селекционный отдел ЦСКА, который в настоящее время испытывает дефицит форвардов, следил за игроком "Кайрата" последние два сезона.
"Вообще мы слухи не комментируем. О такой информации слышу впервые", - отметил Яровинский.
Ранее также сообщалось, что Гоу вошел в сферу интересов ряда зарубежных клубов. Кроме того, СМИ сватали форварда "Кайрата" в марсельский "Олимпик".
Контракт Гоу с "Кайратом" рассчитан до декабря 2017 года. За алматинский клуб он выступает с лета 2014 года. В двух последних сезонах ивуариец с 22 голами становился лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана.
27-летний Гоу играл за российский "Краснодар", турецкие "Кайсери Эрджиесспор" и "Денизлиспор", швейцарский "Ксамакс", марокканский "Хассани Агадир" и родной "ЖК Абиджан". Футболист имеет опыт выступлений за олимпийскую сборную (U-23) Кот-д'Ивуара.
Первым об интересе московского клуба к 28-летнему ивуарийскому форварду сообщил российский портал Life.ru. По информации издания, селекционный отдел ЦСКА, который в настоящее время испытывает дефицит форвардов, следил за игроком "Кайрата" последние два сезона.
"Вообще мы слухи не комментируем. О такой информации слышу впервые", - отметил Яровинский.
Ранее также сообщалось, что Гоу вошел в сферу интересов ряда зарубежных клубов. Кроме того, СМИ сватали форварда "Кайрата" в марсельский "Олимпик".
Контракт Гоу с "Кайратом" рассчитан до декабря 2017 года. За алматинский клуб он выступает с лета 2014 года. В двух последних сезонах ивуариец с 22 голами становился лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана.
27-летний Гоу играл за российский "Краснодар", турецкие "Кайсери Эрджиесспор" и "Денизлиспор", швейцарский "Ксамакс", марокканский "Хассани Агадир" и родной "ЖК Абиджан". Футболист имеет опыт выступлений за олимпийскую сборную (U-23) Кот-д'Ивуара.