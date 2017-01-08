Раньше игроки были готовы ехать в пустыню, но сейчас зарплаты в Казахстане не те - агент

Он связал это с девальвацией тенге.

Украинский агент Александр Панков в интервью Footboom.com рассказал об уровне зарплат в чемпионате Казахстана.

Самым известным клиентом Панкова является экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский, который в 2014 году подписал, а через несколько дней расторг контракт с "Актобе". Также агент организовывал переходы в Казахстан . экс-хавбека "Ордабасы" Кирилла Петрова и бывшего полузащитника "Астаны" Дениса Дедечко.

- Что случилось с рынком Казахстана? Казахи потеряли интерес к футболу?- Не совсем. Остаются такие команды, как "Кайрат", "Астана", "Тобол" и "Актобе", который пригласил на работу Игоря Рахаева. Эти клубы ставят максимальные задачи.

Я не делаю сейчас акцент на Казахстан, потому что их коснулись экономические санкции, которые применили к России. Тенге обесценивается, поэтому в Казахстане уже далеко не те зарплаты, что раньше. Если несколько лет назад, скрипя зубами и закрыв глаза, футболист мог поехать играть в пустыню, прилично при этом заработав, то сейчас практически за те же деньги игрока можно устроить в Европе. Переходы в Казахстан будут, однако в меньшей пропорции, - сказал Панков.

Отметим, что Панков в октябре в Киеве встречался с известным казахстанским полузащитником Бауыржаном Джолчиевым, который находится без клуба.

С изменениями в составах казахстанских клубов в это межсезонье вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".