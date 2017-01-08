"Актобе" проведет товарищеский матч с клубом российской премьер-лиги

Игра пройдет в Турции.

Одним из соперником "Актобе" на учебно-тренировочных сборах в Турции станет махачкалинский "Анжи".

Первую половину сезона "Анжи" завершил на 11-м месте из 17 команд российской премьер-лиге. В конце декабря клуб объявил о смене курса развития из финансового кризиса, сменив владельца и главного тренера.

Изменения произошли и в "Актобе". Генеральный директор клуба Дмитрий Васильев был арестован по делу о коррупции, а россиянина Юрия Уткульбаева на посту главного тренера сменил украинец Игорь Рахаев.

Матч между "Анжи" и "Актобе" состоится 22 января в Турции, сообщается в официальном твиттере российского клуба.