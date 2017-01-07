Бывший президент "Тараза" назвал сумму за трансферы Исламхана в "Кубань" и "Кайрат"

В краснодарский клуб полузащитник перешел в 2013 году.
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Бывший президент "Тараза" Талгат Апсаматов назвал сумму за трансферы экс-игрока клуба Бауыржана Исламхана в российскую "Кубань", сообщает Fanatik.kz.
На своей странице в "Фейсбуке" Апсаматов написал, что краснодарский клуб заплатил "Таразу" в общей сложности 360 тысяч долларов: 200 тысяч - за права на трансфер Исламхана, а 160 тысяч - как процент от последующей продажи в "Кайрат".
В "Кубань" Исламхан перешел в феврале 2013 года, подписав трехлетний контракт. В краснодарском клубе казахстанец играл только за дубль, поэтому уже летом отправился в аренду в "Астану", а в феврале 2014 года стал игроком "Кайрата".
Отметим, что Апсаматов покинул "Тараз" в мае 2013 года. Также он известен в СМИ под фамилией Турлыбай. Например, в интервью Sportsffa.kz игравший в "Таразе" в 2012 году Иван Перич назвал бывшего президента клуба Талгатом Турлыбаем.