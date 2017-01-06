"Иртыш" отправился на первый заграничный сбор в Турцию

В ходе УТС в расположение команды прибудут потенциальные новички.
Сегодня 15:05
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Фото со страницы ФК "Иртыш" ВКонтакте
Сегодня (8 января) павлодарский "Иртыш" вылетел на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, где пробудет до 22 января, сообщается на официальной странице клуба во ВКонтакте.
В составе павлодарского клуба на УТС отправились:
вратари: Давид Лория, Никита Калмыков, Серикбол Капанов;
полевые игроки: Руслан Есимов, Илья Воротников, Владислав Чернышов, Багдат Уразалиев, Валерий Леньков, Мирам Сапанов, Александр Соколенко, Александр Кислицын, Пиралы Алиев, Аслан Дарабаев, Казбек Гетериев, Рамиз Муканов, Талгат Сарсембаев, Мадьяр Рамазанов, Артем Попов, Вадим Боровский, Анатолий Богданов, Илья Калинин, Карлос Фонсека и Арман Смаилов.
Во время УТС к команде присоединятся и другие потенциальные новички. Сборы пройдут на южном берегу Турции в городе Белек.
Добавим, что в минувшем сезоне павлодарцы заняли третье место в чемпионате. С трансферными новостями межсезонья можно ознакомиться в "Таблице переходов".
В составе павлодарского клуба на УТС отправились:
вратари: Давид Лория, Никита Калмыков, Серикбол Капанов;
полевые игроки: Руслан Есимов, Илья Воротников, Владислав Чернышов, Багдат Уразалиев, Валерий Леньков, Мирам Сапанов, Александр Соколенко, Александр Кислицын, Пиралы Алиев, Аслан Дарабаев, Казбек Гетериев, Рамиз Муканов, Талгат Сарсембаев, Мадьяр Рамазанов, Артем Попов, Вадим Боровский, Анатолий Богданов, Илья Калинин, Карлос Фонсека и Арман Смаилов.
Во время УТС к команде присоединятся и другие потенциальные новички. Сборы пройдут на южном берегу Турции в городе Белек.
Добавим, что в минувшем сезоне павлодарцы заняли третье место в чемпионате. С трансферными новостями межсезонья можно ознакомиться в "Таблице переходов".