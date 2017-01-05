"Астана" проведет первый сбор в ОАЭ

В УТС примет участие новичок команды - албанский форвард Аздрен Лулаку.

Сегодня 18:20 Tweet

Фото с сайта ФК "Астана"

Свой первый учебно-тренировочный сбор в 2017 году "Астана" проведет с 15 января по 1 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай), информирует официальный сайт столичного клуба.



Сбор будет носить втягивающий характер и основная цель данного УТС - подвести игроков к требуемым физическим кондициям после периода отпусков. Характер подготовки определил и период проведения контрольных встреч - они вынесены в самый конец УТС - 28 и 31 января.



В эмиратском сборе "Астаны" примет участие новичок команды - албанский форвард Аздрен Лулаку. Проходящий реабилитационный период полузащитник клуба Асхат Тагыберген также начнет сезон с самого первого дня сбора. В ОАЭ присоединится к команде и хавбек Берик Шаихов, проведший минувший сезон на правах аренды в талдыкорганском "Жетысу".