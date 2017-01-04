Андрей Аршавин назвал три самых памятных матча в своей карьере

Футболист вспомнил о чувствах, которые он испытывал в тот момент.

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин на встрече с учениками академии алматинской команды назвал три самых памятных матча в своей карьере, пишет "Чемпионат.сом".



"Те матчи, которые выделил бы я, - это Россия - Нидерланды на чемпионате Европы, когда "Зенит" выиграл Кубок УЕФА, и победа сборной России над Англией в "Лужниках". В этих матчах мне нравилась атмосфера и те чувства, которые я испытывал", - поделился Аршавин.



Напомним, в 2007 году россияне в отборочной кампании ЧЕ-2008 обыграли Англию в "Лужниках" (2:1), а затем на чемпионате Европы в четвертьфинале одолели Нидерланды (3:1). Аршавин стал автором одного из голов. В этом же году "Зенит" в финале Кубка УЕФА обыграл "Глазго Рейнджерс" (2:0).

35-летний Аршавин последний сезон отыграл в "Кайрате". В чемпионате Казахстана он забил восемь голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах. После окончания сезона "Кайрат" продлил контракт с Аршавиным до конца 2017 года.