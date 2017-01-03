Программа "Культ Тура" рассказала, как Андрей Аршавин провел 2016 год в Казахстане

В новом сезоне экс-игрок "Арсенала" и "Зенита" продолжит выступления за "Кайрат".

Программа "Культ Тура" на российском канале "Матч ТВ" рассказала, как бывший полузащитник "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин провел 2016 год.

18 марта Аршавин подписал контракт с "Кайратом". В дебютном сезоне в КПЛ экс-капитан сборной России провел 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач. В четырех играх Лиги Европы Аршавин отличился дважды и записал на свой счет один ассистентский балл.

После окончания сезона "Кайрат" продлил контракт с Аршавиным на еще один сезон.