Программа "Культ Тура" рассказала, как Андрей Аршавин провел 2016 год в Казахстане

В новом сезоне экс-игрок "Арсенала" и "Зенита" продолжит выступления за "Кайрат".
Сегодня 16:22
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Андрей Аршавин. Фото пресс-службы "Кайрата"
Программа "Культ Тура" на российском канале "Матч ТВ" рассказала, как бывший полузащитник "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин провел 2016 год.
18 марта Аршавин подписал контракт с "Кайратом". В дебютном сезоне в КПЛ экс-капитан сборной России провел 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач. В четырех играх Лиги Европы Аршавин отличился дважды и записал на свой счет один ассистентский балл.
После окончания сезона "Кайрат" продлил контракт с Аршавиным на еще один сезон.