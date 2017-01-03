В Казахстане Аршавин расцвел - Федор Щербаченко

Бывший наставник "Кайсара" высказался об игре своего соотечественника.

Российский футбольный тренер и функционер Федор Щербаченко, в сезоне КПЛ-2015 возглавлявший кызылординский "Кайсар", поделился мнением о переходе российских футболистов в чемпионаты стран СНГ.

"Если российскому игроку стоит переходить в заграничную команду, то в нормальным клуб с нормальной конкуренцией в чемпионате, с нормальным тренером и с нормальным тренировочным процессом. Чемпионат Украины, естественно, в последнее время немножко потускнел, поскольку там остались только две команды, конкурирующие на серьезном уровне, но Франция — это же ведь не Украина. Переходить можно и в чемпионаты второго эшелона, если там высокая интенсивность игры. Посмотрите: даже в Казахстане Аршавин расцвел", - цитирует Щербаченко euro-football.ru.

Напомним, последний сезон 35-летний Аршавин отыграл в "Кайрате". В чемпионате Казахстана он забил восемь голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах. После окончания сезона "Кайрат" продлил контракт с Аршавиным до окончания 2017 года.