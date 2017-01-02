Футболисты "Астаны" и "Кайрата" поделили между собой первые 14 строчек самых дорогих игроков КПЛ

Причем наибольшее представительство здесь у столичной команды.
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Херсон Асеведо (слева) и Рохер Каньяс. Фото с сайта ФК "Астана".
Футболисты "Астаны" и "Кайрата" поделили между собой первые 14 строчек в списке самых дорогих игроков казахстанской премьер-лиги (КПЛ) по версии авторитетного сайта Transfermarkt, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Наибольшее представительство здесь у столичной команды - девять против пяти.
Возглавляет список полузащитник "Астаны" Неманья Максимович, трансферная стоимость которого оценивается в три миллиона евро. Следом за ним расположились два представителя "Кайрата" - Жерар Гоу и Херсон Асеведо (оба - по 2,5 миллиона евро).
Четвертое место с "ценником" два миллиона евро занимает хавбек "Астаны" Рохер Каньяс, опережающий двух игроков "Кайрата" - Бауыржана Исламхана (1,8 миллиона евро) и Исаэля (1,5 миллиона евро). Добавим, что Исламхан является самым дорогим казахстанским футболистом КПЛ.
Также в этот список входят:
7. Агим Ибраими ("Астана") - 1,5 миллиона евро.
8. Юрий Логвиненко ("Астана") - 1,2 миллиона евро.
9. Дмитрий Шомко ("Астана") - 1,2 миллиона евро.
10. Жуниор Кабананга ("Астана") - 1,2 миллиона евро.
11. Патрик Твумаси ("Астана") - 1,2 миллиона евро.
12. Стас Покатилов ("Кайрат") - 1 миллион евро.
13. Джордже Деспотович ("Астана") - 1 миллион евро.
14. Роман Муртазаев ("Астана") - 1 миллион евро.
Наибольшее представительство здесь у столичной команды - девять против пяти.
Возглавляет список полузащитник "Астаны" Неманья Максимович, трансферная стоимость которого оценивается в три миллиона евро. Следом за ним расположились два представителя "Кайрата" - Жерар Гоу и Херсон Асеведо (оба - по 2,5 миллиона евро).
Четвертое место с "ценником" два миллиона евро занимает хавбек "Астаны" Рохер Каньяс, опережающий двух игроков "Кайрата" - Бауыржана Исламхана (1,8 миллиона евро) и Исаэля (1,5 миллиона евро). Добавим, что Исламхан является самым дорогим казахстанским футболистом КПЛ.
Также в этот список входят:
7. Агим Ибраими ("Астана") - 1,5 миллиона евро.
8. Юрий Логвиненко ("Астана") - 1,2 миллиона евро.
9. Дмитрий Шомко ("Астана") - 1,2 миллиона евро.
10. Жуниор Кабананга ("Астана") - 1,2 миллиона евро.
11. Патрик Твумаси ("Астана") - 1,2 миллиона евро.
12. Стас Покатилов ("Кайрат") - 1 миллион евро.
13. Джордже Деспотович ("Астана") - 1 миллион евро.
14. Роман Муртазаев ("Астана") - 1 миллион евро.