Димитров уже сказал, что отработает свой контракт в "Иртыше" до конца. Нет никаких волнений - Давид Лория

Вратарь рассказал о своем восстановлении.

Вратарь павлодаского "Иртыша" и сборной Казахстана по футболу Давид Лория рассказал о подготовке в сезону КПЛ-2017, передает KazFootball.kz.

- Да, сейчас все хорошо. На первых сборах я уже буду работать в полную силу.

- На момент травмы как отнеслись к той новости, что Вы не сможете помочь своей команде до конца сезона?

- Честно сказать, это не первая моя травма и я уже знал, что нужно быстрее восстановиться. Поэтому моя голова была занята тем, чтобы скорее вернуться и заново играть в футбол. Это была главная задача. В любом случае, я знал, что у меня квалифицированные партнеры, я верил в них, и сожалеть было не о чем.

- "Иртыш" в следующем сезоне сможет бороться вновь за призовые места?

- Это только один Бог знает, что будет в следующем году. Это не всегда зависит от сильного состава. Посмотрим, мы будем стараться, будем готовиться, чтобы выступить достойно.

- Как отнеслись к новому формату проведения чемпионата?

- На самом деле, всегда очень спокойно отношусь ко всему. То есть, если руководители приняли решение, значит, мы будем играть по этому формату. Когда у меня спрашивали: "Вы за расширение?", я говорил: "Да". Если руководство так решило, значит так и будет. Мы, футболисты, ничего изменить не сможем, мы должны принимать все их решения и выполнять свою работу.

- Стоит ли ожидать какого-нибудь сюрприза от нового сезона, учитывая, что деление на шестерки перестанет существовать?

- Будет интереснее, ведь у 7-8 команды после двух кругов будет больше шансов. Ничего не потеряют команды - впереди останется третий круг. И вся борьба будет впереди для тех команд, которые окажутся в нижней части турнирной таблицы, это однозначно.

- Влияют ли на команду последние слухи о том, что Димитрова крайне часто приглашают вернуться в Болгарию?

- Димитар же остался, он сказал, что отработает свой контракт до конца. По этому поводу у ребят нет никаких волнений. Конечно, очень жаль, что у многих ребят закончился контракт и они ушли, потому что они очень многое сделали для команды в прошедшем сезоне. Я скажу так, что мы жили одной семьей и искренне желаю успехов в новых командах.