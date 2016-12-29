Димитров уже сказал, что отработает свой контракт в "Иртыше" до конца. Нет никаких волнений - Давид Лория

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Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
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Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
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Эвертон Саутгемптон 21:00
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Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 07:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
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Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Димитров уже сказал, что отработает свой контракт в "Иртыше" до конца. Нет никаких волнений - Давид Лория

Вратарь рассказал о своем восстановлении.

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Давид Лория. Фото Владимира Бугаева©, irstar.kz
Давид Лория. Фото Владимира Бугаева©, irstar.kz

Вратарь павлодаского "Иртыша" и сборной Казахстана по футболу Давид Лория рассказал о подготовке в сезону КПЛ-2017, передает KazFootball.kz. 

- Да, сейчас все хорошо. На первых сборах я уже буду работать в полную силу.

- На момент травмы как отнеслись к той новости, что Вы не сможете помочь своей команде до конца сезона?

- Честно сказать, это не первая моя травма и я уже знал, что нужно быстрее восстановиться. Поэтому моя голова была занята тем, чтобы скорее вернуться и заново играть в футбол. Это была главная задача. В любом случае, я знал, что у меня квалифицированные партнеры, я верил в них, и сожалеть было не о чем.  

- "Иртыш" в следующем сезоне сможет бороться вновь за призовые места?

- Это только один Бог знает, что будет в следующем году. Это не всегда зависит от сильного состава. Посмотрим, мы будем стараться, будем готовиться, чтобы выступить достойно.

- Как отнеслись к новому формату проведения чемпионата?

- На самом деле, всегда очень спокойно отношусь ко всему. То есть, если руководители приняли решение, значит, мы будем играть по этому формату. Когда у меня спрашивали: "Вы за расширение?", я говорил: "Да". Если руководство так решило, значит так и будет. Мы, футболисты, ничего изменить не сможем, мы должны принимать все их решения и выполнять свою работу.

- Стоит ли ожидать какого-нибудь сюрприза от нового сезона, учитывая, что деление на шестерки перестанет существовать?

- Будет интереснее, ведь у 7-8 команды после двух кругов будет больше шансов. Ничего не потеряют команды - впереди останется третий круг. И вся борьба будет впереди для тех команд, которые окажутся в нижней части турнирной таблицы, это однозначно.

- Влияют ли на команду последние слухи о том, что Димитрова крайне часто приглашают вернуться в Болгарию?

- Димитар же остался, он сказал, что отработает свой контракт до конца. По этому поводу у ребят нет никаких волнений. Конечно, очень жаль, что у многих ребят закончился контракт и они ушли, потому что они очень многое сделали для команды в прошедшем сезоне. Я скажу так, что мы жили одной семьей и искренне желаю успехов в новых командах.

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