Хотелось бы продолжить играть в "Астане" - Азат Нургалиев

Футболист проводит отпуск в кругу семьи.
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Полузащитник "Астаны" и сборной Казахстана Азат Нургалиев в интервью KazFootball.kz отметил, что отпуск проводит дома в кругу семьи.
- У "Астаны" нет возможности выкупать игроков, но вы рассчитываете на то, что арендное соглашение продлят?
- Наверное, это неважно, как руководство договорится: будет это аренда или выкуп. Просто хотелось бы продолжить играть в "Астане".
- Как думаете, насколько изменится чемпионат с новым форматом?
- Я думаю, что для "Астаны" задачи будут всегда максимальные - бороться за первое место, а какой будет чемпионат, в каком формате уже не так важно.
Напомним, ранее "Астана" рассталась с Танатом Нусербаевым. Также Неманья Максимович заявил, что для него настало время сменить клуб.