Хотелось бы продолжить играть в "Астане" - Азат Нургалиев

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
Белинский, Евсеев Чунг, Квон Сун 1:2
Попко Ваттанакул 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 07:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 07:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Хотелось бы продолжить играть в "Астане" - Азат Нургалиев

Футболист проводит отпуск в кругу семьи.

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Азат Нургалиев. Фото с сайта kazfootball.kz
Азат Нургалиев. Фото с сайта kazfootball.kz

Полузащитник "Астаны" и сборной Казахстана Азат Нургалиев в интервью KazFootball.kz отметил, что отпуск проводит дома в кругу семьи.

- У "Астаны" нет возможности выкупать игроков, но вы рассчитываете на то, что арендное соглашение продлят?

- Наверное, это неважно, как руководство договорится: будет это аренда или выкуп. Просто хотелось бы продолжить играть в "Астане". 

- Как думаете, насколько изменится чемпионат с новым форматом?

- Я думаю, что для "Астаны" задачи будут всегда максимальные - бороться за первое место, а какой будет чемпионат, в каком формате уже не так важно.

Напомним, ранее "Астана" рассталась с Танатом Нусербаевым. Также Неманья Максимович заявил, что для него настало время сменить клуб. 

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