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Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Маруан Шамах. Новогодний подарок для "Кайрата"?

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" находится в поиске нового клуба.

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Фото с сайта Tribuna.com
Фото с сайта Tribuna.com

Марокканский нападающий Маруан Шамах, известный по выступлениям за "Бордо" и "Арсенал", покинул занимающего 20-е место в Чемпионшипе "Кардифф Сити", передает корреспондент Vesti.kz.

Игроком интересовались две казахстанские команды - "Алтай" и "Кайрат". Каждая из них намеревалась пригласить игрока в качестве свободного агента. Кстати, именно в таком статусе он перешел в "Кардифф Сити". Его контракт был рассчитан до января 2017 года. Причем переход был инициирован главным тренером команды Нилом Уорноком, под руководством которого Шамах выступал за "Кристал Пэлас". Если за последний клуб марокканец играл более-менее стабильно, проведя 60 матчей и забив семь мячей, то за "Кардифф Сити" принял участие всего в двух играх. На данный момент экс-форвард "канониров" находится в статусе свободного агента и не исключено, что продолжит карьеру в Казахстане при поступлении соответствующего предложения.

Как отмечали ранее казахстанские специалисты, игрок подобного калибра вполне способен усилить состав одного из вышеназванных казахстанских клубов. Несмотря на то, что ему 32 года, опыт и класс позволят форварду не затеряться в КПЛ. При этом было замечено, что с ним вряд ли будет подписан долгосрочный контракт, максимум, на полтора-два года. И, скорее всего, Маруану предпочтительнее будет перейти в "Кайрат", где собраны более классные исполнители, чем в "Алтае". И такие футболисты, как Михаил Бакаев, Андрей Аршавин, Бауыржан Исламхан, Исаэль, снабдят его необходимыми передачами, Шамаху останется лишь умело ими распорядиться.  

По большому счету, было бы интересно посмотреть на этого игрока в казахстанской премьер-лиге. Переход в "Кайрат" вполне вероятен с учетом умения селекционной службы алматинцев завлекать в свой состав именитых футболистов, хоть и "предпенсионного возраста". Кроме того, помог бы Маруану адаптироваться в Казахстане его бывший партнер по лондонскому клубу Андрей Аршавин.

Правда, марокканский футболист без особой теплоты вспоминает время, проведенное в "Арсенале": "Конечно, я немного зол на Венгера. Думаю, я заслуживал больше игрового времени, чем получал в "Арсенале". В начале одного из сезонов он сказал мне, что "Арсенал" изменит тактику и я смогу играть в нападении вместе с Робином ван Перси. Однако ничего не произошло. Кроме обещаний, я от Венгера ничего не дождался. Считаю, что я заслуживал большего уважения". 

И что немаловажно, Шамах может достаться бесплатно. Определенно, "Кайрату" не помешает еще один нападающий вследствие острого дефицита ярковыраженных форвардов и неудачного трансфера с Леандре Тавамбой, которому не удалось составить достойную конкуренцию Жерару Гоу.   

Добавим, что Маруан Шамах выступал за "Бордо" до 2010 года, после чего перешел в "Арсенал". За лондонцев провел 65 матчей, забил 14 голов. Далее в его карьере были английские клубы "Вест Хэм", "Кристал Пэлас", "Кардифф Сити". В 65 играх за сборную Марокко отличился 17 раз.

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