Бывший футболист "Кайрата" Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб "Уфы"

Команду, скорее всего, возглавит Сергей Семак.
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Бывший полузащитник алматинского "Кайрата" и сборной Украины Анатолий Тимощук может стать помощником главного тренера "Уфы".
Как сообщает "Чемпионат.сом", команду, скорее всего, возглавит Сергей Семак. Планируется, что клуб из Башкирии объявит имя нового наставника 30 декабря.
В начале 2017 года Тимощук получит тренерскую лицензию категории PRO, пройдя обучение в Центре лицензирования федерации футбола Украины. Сам Тимощук отказался комментировать возможное назначение до новогодних праздников, сославшись на отпуск.
Ранее сообщалось, что Тимощук рассматривается в качестве ассистента Мирчи Луческу в питерском "Зените" и на этом посту украинец как раз может заменить Сергея Семака.
Напомним, последним клубом Тимощука был "Кайрат", в котором он провел два сезона. Пока украинец не объявлял о завершении карьеры. По словам Тимощука, у него есть предложения о работе - как игроку и как тренеру.