Несостоявшийся тренер "Ордабасы". Что нужно знать о потенциальном наставнике "Алтая" Илиеве

Пока обязанности главного тренера исполняет Борис Глушков.

Как известно, "Алтай" ведет переговоры с болгарским специалистом Илианом Илиевым. Именно под его руководством команда из Семея намерена дебютировать в следующем сезоне в премьер-лиге. Контракт пока не подписан, но все идет к тому, что в скором времени о его назначении будет объявлено официально, если, конечно, на ход переговоров не повлияет какой-нибудь форс-мажор. Корреспондент Vesti.kz решил чуть подробнее рассказать о специалисте, без которого "Алтай" по понятным причинам не может выйти на трансферный рынок.



Интересно, что Илиан Илиев мог появиться в КПЛ еще два года назад, когда к нему проявлял интерес "Ордабасы". Более того, болгарин приезжал в Шымкент на переговоры, но они не привели к подписанию контракта. В итоге, Илиев уехал тренировать ангольский "Интерклуб", а южане сделали ставку на литовца Саулюса Ширмялиса.



Илиев - достаточно авторитетный специалист в Болгарии. Его тренерская карьера началась в 2004 году. В июне этого года он принял "Черно Море", в котором у него, собственно, начиналась игровая карьера. При нем команда в сезоне 2004/2005 заняла шестое место, а в следующем чемпионате восьмое. Получились довольно неплохие показатели при скромном бюджете. В клубе проработал до 2006 года.



Недолго оставался без работы. В июне 2006 года принял команду "Берое", которой удалось занять 11-е место в таблице и спастись от вылета из высшей лиги. В будущем с "Берое" переживет все взлеты и падения, а в 2007 году при странных обстоятельствах был освобожден от занимаемой должности.



Правда, вскоре вернулся в команду при поддержке болельщиков, а в 2010 году помог ей впервые в своей истории завоевать Кубок Болгарии. В этом сезоне также был признан тренером года. При этом данного трофея "Берое" завоюет во второй раз в сезоне 2012/13, однако без Илиева. Специалист уже начнет тренировать "Левски". Софийский клуб завершит чемпионат на втором месте, отстав лишь на одно очко от "Лудогореца", ставшего чемпионом страны.



Позже будет несостоявшееся назначение в "Ордабасы", работа в ангольском "Интерклубе" и "Локомотиве" из Пловдива. Причем в "Локо" проработал недолго. В команду пришел в этом году, а после поражения "Пирину" (Благоевград) 2:3 и "Локомотиву" (Горна Оряховица) 1:2 подал в отставку.



Надо отметить, что и игровая карьера у Илиева вышла неплохая. Символично, что ее начинал в "Черно море" в 1986 году и в нем же завершил в 2004 году. Также защищал цвета "Левски", турецкого "Алтая", "Бенфики", софийской "Славии", "Бураспора", АЕК, "Маритиму", "Салгейруша". В общей сложности провел 436 игр, забил 80 мячей.



Трижды с "Левски" выигрывал чемпионат Болгарии, также в составе софийского клуба становился обладателем Кубка Болгарии в 1992 и 1994 годах. С "Бенфикой" завоевывал "серебро" (1996 год), "бронзу" (1997) и Кубок Португалии (1996).



За сборную Болгарии провел 35 матчей, забил три гола. Участвовал на чемпионате мира-1998 во Франции, где его команда сыграла вничью с Парагваем 0:0, проиграла Нигерии 0:1 и Испании 1:6. В первых двух играх выходил в стартовом составе и был заменен на 77-й и 66-й минутах соответственно. В последней встрече вышел во втором тайме (46-я минута).



Добавим, что "Алтай" в этом году выступал в первой лиге, занял второе место и благодаря победе над "Таразом" (3:0) в переходном матче квалифицировался в премьер-лигу. Временно обязанности главного тренера исполняет казахстанец Борис Глушков.