А этот Самир - непростой парень. Что нужно знать о потенциальном новичке "Окжетпеса"

В прошлом сезоне кокшетауский клуб занял пятое место.
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Фото с сайта 1NEWS.az
На просмотре в "Окжетпесе" находится азербайджанский полузащитник Самир Масимов. Контракт с футболистом пока не подписан, но партнеры заявляют, что это вопрос времени, так как экс-игрок "Нефтчи" неплохо себя проявляет на сборе. Корреспондент Vesti.kz решил чуть подробнее остановиться на игроке, который в свое время отказал юношеским сборным России.
Самир является воспитанником московского "Локомотива". В сезонах 2012/13 и 2013/14 выступал за дубль, за который сыграл 19 игр и забил восемь голов. Зимой 2014 года перебрался в "Нефтчи", подписав пятилетний контракт.
"Я прекрасно понимаю, в какой большой клуб пришел. Хочу вместе с "Нефтчи" пережить радость победы в чемпионате и стать частью в успехах команды. Постараюсь закрепиться в основном составе. В России я считался легионером, так как выбрал сборную Азербайджана.
Моя родина - Азербайджан, и я всегда считал, что защищать цвета ее национальной сборной превыше всего. В России мне говорили, что выбор в пользу Азербайджана может поставить крест на моей карьере здесь. Но я намерен добиться больших успехов со сборной Азербайджана и "Нефтчи", - прокомментировал тогда свой переход Масимов.
За это высказывание на игрока ополчились в России, так как в РФПЛ на него рассчитывали. При этом переход в "Нефтчи" получился непростым. Дело в том, что Масимов некоторое время обучался в футбольной школе "Спартака", откуда и перешел в "Локомотив". В итоге, "красно-белые" за его переезд в Азербайджан требовали компенсацию в размере 42 541 евро. "Нефтчи" отказался ее выплачивать и доказал безосновательность требований москвичей, получив из ФИФА официальное письмо, в котором не имелось никаких претензий к азербайджанскому клубу.
В феврале 2016 года Масимов подписал трехлетний контракт со словенским клубом "Домжале". Перед этим представители команды проконсультировались с главным тренером сборной Азербайджана Робертом Просинечки, который очень лестно отозвался о своем подопечном, что, собственно, сподвигло его переезду в словенский чемпионат.
В то же время директор "Домжале" Метью Оразема говорил, что клуб приобрел одного из лучших молодых футболистов Азербайджана и вскоре он станет важным игроком команды, так как обладает высокой скоростью и хорошим техническим арсеналом.
Однако Масимову не довелось пробиться в состав "Домжале". Более того, не провел ни одного полного матча, приняв участие только в пяти встречах. И только в одной игре (против "Целье" 0:3) выходил в стартовом составе, но уже на 47-й минуте был заменен.
В общем-то, "Домжале" не против перехода Масимова в "Окжетпес". Если синегорцы будут в нем заинтересованы, то, скорее всего, его арендуют на год. Да и сам игрок не прочь сменить обстановку. К тому же за кокшетаусцев выступает его бывший партнер по "Нефтчи" вратарь Саша Стаменкович. Так что с адаптацией проблем не возникнет.
Добавим, что за "Нефтчи" 21-летний Самир Масимов провел 38 игр, забил два гола (2014-2016). За национальную сборную не привлекался, вызовы получал только в молодежные команды (до 18, 19 и 21 года).
Со всеми трансферами в казахстанской премьер-лиге можно ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".
Самир является воспитанником московского "Локомотива". В сезонах 2012/13 и 2013/14 выступал за дубль, за который сыграл 19 игр и забил восемь голов. Зимой 2014 года перебрался в "Нефтчи", подписав пятилетний контракт.
"Я прекрасно понимаю, в какой большой клуб пришел. Хочу вместе с "Нефтчи" пережить радость победы в чемпионате и стать частью в успехах команды. Постараюсь закрепиться в основном составе. В России я считался легионером, так как выбрал сборную Азербайджана.
Моя родина - Азербайджан, и я всегда считал, что защищать цвета ее национальной сборной превыше всего. В России мне говорили, что выбор в пользу Азербайджана может поставить крест на моей карьере здесь. Но я намерен добиться больших успехов со сборной Азербайджана и "Нефтчи", - прокомментировал тогда свой переход Масимов.
За это высказывание на игрока ополчились в России, так как в РФПЛ на него рассчитывали. При этом переход в "Нефтчи" получился непростым. Дело в том, что Масимов некоторое время обучался в футбольной школе "Спартака", откуда и перешел в "Локомотив". В итоге, "красно-белые" за его переезд в Азербайджан требовали компенсацию в размере 42 541 евро. "Нефтчи" отказался ее выплачивать и доказал безосновательность требований москвичей, получив из ФИФА официальное письмо, в котором не имелось никаких претензий к азербайджанскому клубу.
В феврале 2016 года Масимов подписал трехлетний контракт со словенским клубом "Домжале". Перед этим представители команды проконсультировались с главным тренером сборной Азербайджана Робертом Просинечки, который очень лестно отозвался о своем подопечном, что, собственно, сподвигло его переезду в словенский чемпионат.
В то же время директор "Домжале" Метью Оразема говорил, что клуб приобрел одного из лучших молодых футболистов Азербайджана и вскоре он станет важным игроком команды, так как обладает высокой скоростью и хорошим техническим арсеналом.
Однако Масимову не довелось пробиться в состав "Домжале". Более того, не провел ни одного полного матча, приняв участие только в пяти встречах. И только в одной игре (против "Целье" 0:3) выходил в стартовом составе, но уже на 47-й минуте был заменен.
В общем-то, "Домжале" не против перехода Масимова в "Окжетпес". Если синегорцы будут в нем заинтересованы, то, скорее всего, его арендуют на год. Да и сам игрок не прочь сменить обстановку. К тому же за кокшетаусцев выступает его бывший партнер по "Нефтчи" вратарь Саша Стаменкович. Так что с адаптацией проблем не возникнет.
Добавим, что за "Нефтчи" 21-летний Самир Масимов провел 38 игр, забил два гола (2014-2016). За национальную сборную не привлекался, вызовы получал только в молодежные команды (до 18, 19 и 21 года).
Со всеми трансферами в казахстанской премьер-лиге можно ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".