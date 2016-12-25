А этот Самир - непростой парень. Что нужно знать о потенциальном новичке "Окжетпеса"

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Эвертон Саутгемптон 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

А этот Самир - непростой парень. Что нужно знать о потенциальном новичке "Окжетпеса"

В прошлом сезоне кокшетауский клуб занял пятое место.

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1 Комментариев
Фото с сайта 1NEWS.az
Фото с сайта 1NEWS.az
На просмотре в "Окжетпесе" находится азербайджанский полузащитник Самир Масимов. Контракт с футболистом пока не подписан, но партнеры заявляют, что это вопрос времени, так как экс-игрок "Нефтчи" неплохо себя проявляет на сборе. Корреспондент Vesti.kz решил чуть подробнее остановиться на игроке, который в свое время отказал юношеским сборным России.

Самир является воспитанником московского "Локомотива". В сезонах 2012/13 и 2013/14 выступал за дубль, за который сыграл 19 игр и забил восемь голов. Зимой 2014 года перебрался в "Нефтчи", подписав пятилетний контракт.

"Я прекрасно понимаю, в какой большой клуб пришел. Хочу вместе с "Нефтчи" пережить радость победы в чемпионате и стать частью в успехах команды. Постараюсь закрепиться в основном составе. В России я считался легионером, так как выбрал сборную Азербайджана.

Моя родина - Азербайджан, и я всегда считал, что защищать цвета ее национальной сборной превыше всего. В России мне говорили, что выбор в пользу Азербайджана может поставить крест на моей карьере здесь. Но я намерен добиться больших успехов со сборной Азербайджана и "Нефтчи", - прокомментировал тогда свой переход Масимов. 

За это высказывание на игрока ополчились в России, так как в РФПЛ на него рассчитывали. При этом переход в "Нефтчи" получился непростым. Дело в том, что Масимов некоторое время обучался в футбольной школе "Спартака", откуда и перешел в "Локомотив". В итоге, "красно-белые" за его переезд в Азербайджан требовали компенсацию в размере 42 541 евро. "Нефтчи" отказался ее выплачивать и доказал безосновательность требований москвичей, получив из ФИФА официальное письмо, в котором не имелось никаких претензий к азербайджанскому клубу.

В феврале 2016 года Масимов подписал трехлетний контракт со словенским клубом "Домжале". Перед этим представители команды проконсультировались с главным тренером сборной Азербайджана Робертом Просинечки, который очень лестно отозвался о своем подопечном, что, собственно, сподвигло его переезду в словенский чемпионат.

В то же время директор "Домжале" Метью Оразема говорил, что клуб приобрел одного из лучших молодых футболистов Азербайджана и вскоре он станет важным игроком команды, так как обладает высокой скоростью и хорошим техническим арсеналом.

Однако Масимову не довелось пробиться в состав "Домжале". Более того, не провел ни одного полного матча, приняв участие только в пяти встречах. И только в одной игре (против "Целье" 0:3) выходил в стартовом составе, но уже на 47-й минуте был заменен.   

В общем-то, "Домжале" не против перехода Масимова в "Окжетпес". Если синегорцы будут в нем заинтересованы, то, скорее всего, его арендуют на год. Да и сам игрок не прочь сменить обстановку.  К тому же за кокшетаусцев выступает его бывший партнер по "Нефтчи" вратарь Саша Стаменкович. Так что с адаптацией проблем не возникнет.

Добавим, что за "Нефтчи" 21-летний Самир Масимов провел 38 игр, забил два гола (2014-2016). За национальную сборную не привлекался, вызовы получал только в молодежные команды (до 18, 19 и 21 года). 

Со всеми трансферами в казахстанской премьер-лиге можно ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".
Просмотров: 832  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
K0rd Сегодня 16:52
Статус: Профи
Рейтинг: 311
Конечно не простой! Однофамилец!!!
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