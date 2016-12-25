"Кайрат" признал гол Андрея Аршавина лучшим в сезоне

"Шедевром" в ворота "Тараза" россиянин заставил весь мир снова вспомнить о себе.
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Андрей Аршавин. Фото пресс-службы "Кайрата"
Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин стал автором лучшего гола в прошедшем сезоне. Соответствующий ТОП-5 "не только красивых, но и важных голов этого года" представила официальная группа алматинского клуба ВКонтакте.
Первое место в этом рейтинге занял гол Аршавина в ворота "Тараза" (3:1) в домашнем матче 22-го тура чемпионата Казахстана. Россиянин обыграл двух защитников соперника и перекинул мяч через вышедшего из ворот голкипера. Этим "шедевром" полузащитник "Кайрата" заставил весь мир снова вспомнить о себе.
"Один из лучших игроков в истории российского футбола не прочь записать свое имя и в историю футбола казахстанского. В КПЛ Андрей стартовал не очень удачно, но с ходом сезона стал набирать привычную форму.
Если говорить об Аршавине, то на его счету немало важных мячей в этом году, да и красивыми можно назвать многие из них. Гол против "Тараза" - это нечто особенное. Кайратовец получил выверенную передачу от Тимощука, хитрым движением убрал мяч от оппонента, а затем и от другого. Что дальше? Аршавин замечает вышедшего вратаря и перебрасывает мяч ему за спину - такое надо видеть", - говорится в заметке.
Всего в нынешнем сезоне Аршавин принял участие в 32 матчах за "Кайрат", забил десять голов и отдал десять результативных передач.
Также в пятерку лучших голов "Кайрата" в сезоне вошли:
2) Исламбек Куат ("Кайрат" - "Астана")
3) Бауыржан Исламхан ("Кайрат" - "Иртыш")
4) Гафуржан Суюмбаев ("Атырау" - "Кайрат")
5) Жерар Гоу ("Маккаби" - "Кайрат")
Бонус. Гаэль Тавамба ("Кайрат" - "Акжайык")
Первое место в этом рейтинге занял гол Аршавина в ворота "Тараза" (3:1) в домашнем матче 22-го тура чемпионата Казахстана. Россиянин обыграл двух защитников соперника и перекинул мяч через вышедшего из ворот голкипера. Этим "шедевром" полузащитник "Кайрата" заставил весь мир снова вспомнить о себе.
"Один из лучших игроков в истории российского футбола не прочь записать свое имя и в историю футбола казахстанского. В КПЛ Андрей стартовал не очень удачно, но с ходом сезона стал набирать привычную форму.
Если говорить об Аршавине, то на его счету немало важных мячей в этом году, да и красивыми можно назвать многие из них. Гол против "Тараза" - это нечто особенное. Кайратовец получил выверенную передачу от Тимощука, хитрым движением убрал мяч от оппонента, а затем и от другого. Что дальше? Аршавин замечает вышедшего вратаря и перебрасывает мяч ему за спину - такое надо видеть", - говорится в заметке.
Всего в нынешнем сезоне Аршавин принял участие в 32 матчах за "Кайрат", забил десять голов и отдал десять результативных передач.
Также в пятерку лучших голов "Кайрата" в сезоне вошли:
2) Исламбек Куат ("Кайрат" - "Астана")
3) Бауыржан Исламхан ("Кайрат" - "Иртыш")
4) Гафуржан Суюмбаев ("Атырау" - "Кайрат")
5) Жерар Гоу ("Маккаби" - "Кайрат")
Бонус. Гаэль Тавамба ("Кайрат" - "Акжайык")