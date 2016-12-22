Радует, что более надежно сыграли в обороне - Тетрадзе о ничьей с "Окжетпесом"

"Тобол" сыграл контрольный матч.

Главный тренер костанайского "Тобола" Омари Тетрадзе прокомментировал товарищеский матч с кокшетауским "Окжетпесом", который завершился нулевой ничьей.

"Провели контрольный матч. Была очень равная игра. Все-таки в этих играх мы просматриваем кандидатов, молодых наших ребят. Дали всем поиграть. Радует, что более надежно сыграли в обороне, были моменты - могли забить. Подходы были, но проблемы были с реализацией.

В целом, я остался доволен ребятами, как они подошли этой игре. Но хотелось лучшего! Игра-игрой, но задача соборов - взять игроков, которые помогут решить поставленную нами задачу", - цитирует Тетрадзе сайт "Тобола".