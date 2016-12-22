Нападающий "Астаны" вызван на Кубок наций-2017

В нынешнем сезоне игрок ДР Конго провел 27 матчей за столичный клуб.
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- Нападающий "Астаны" Кабананга вызван в сборную ДР Конго
Фото с сайта ФК "Астана"
Нападающий "Астаны" Жуниор Кабананга вызван в сборную ДР Конго, которая пробилась в финальную часть Кубка африканских наций-2017, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Тренерский штаб конголезцев планирует, что Жуниор присоединится к своей сборной 31 декабря в Камеруне, где команда проведет подготовку к турниру.
Сам же Кубок африканских наций пройдет в Габоне с 14 января по 5 февраля 2017 года. Сборная ДР Конго сыграет в одной группе со сборными Кот-д’Ивуара, Марокко и Того.
В нынешнем сезоне Кабананга за "Астану" провел 27 матчей (13 в премьер-лиге, два в Кубке Казахстана, четыре в квалификации Лиги чемпионов, восемь в квалификации и групповом этапе Лиги Европы). Забил десять голов и отдал одну голевую передачу.
Тренерский штаб конголезцев планирует, что Жуниор присоединится к своей сборной 31 декабря в Камеруне, где команда проведет подготовку к турниру.
Сам же Кубок африканских наций пройдет в Габоне с 14 января по 5 февраля 2017 года. Сборная ДР Конго сыграет в одной группе со сборными Кот-д’Ивуара, Марокко и Того.
В нынешнем сезоне Кабананга за "Астану" провел 27 матчей (13 в премьер-лиге, два в Кубке Казахстана, четыре в квалификации Лиги чемпионов, восемь в квалификации и групповом этапе Лиги Европы). Забил десять голов и отдал одну голевую передачу.