Экс-форвард "Тараза" может продолжить карьеру в "Десне"

"Десна" занимает третье место в первой лиге чемпионата Украины.
Сегодня 10:27
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Фото с сайта ФК "Тараз"
Экс-нападающий "Тараза" Александр Пищур может продолжить карьеру в "Десне", передает Sport Arena.
Детали возможного трансфера 35-летнего футболиста в черниговскую команду пока неизвестны.
С минувшего лета украинец играл за "Тараз", куда вернулся после проведенной первой половины года в узбекистанском "Навбахоре".
Нападающий с начала 2013 года выступал за пределами Украины, где до перехода в казахстанский клуб также два года провел в узбекистанском "Бунедкоре".
По итогам минувшего сезона "Тараз" вылетел в первую лигу, проиграв в стыковом матче "Алтаю" (0:3).
Александр Пищур, прежде всего, известен по своим выступлениям за "Волынь", которая не может погасить перед ним долг уже четыре года. Последним украинским клубом игрока была "Оболонь", за которую он забил четыре гола в 16 матчах первой лиги первой половины сезона-2013/14.
"Десна" с 40 очками после 20 матчей занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, отставая на восемь очков от лидирующего "Ильичевца" и на три от идущего вторым "Вереса", который имеет игру в запасе.
Детали возможного трансфера 35-летнего футболиста в черниговскую команду пока неизвестны.
С минувшего лета украинец играл за "Тараз", куда вернулся после проведенной первой половины года в узбекистанском "Навбахоре".
Нападающий с начала 2013 года выступал за пределами Украины, где до перехода в казахстанский клуб также два года провел в узбекистанском "Бунедкоре".
По итогам минувшего сезона "Тараз" вылетел в первую лигу, проиграв в стыковом матче "Алтаю" (0:3).
Александр Пищур, прежде всего, известен по своим выступлениям за "Волынь", которая не может погасить перед ним долг уже четыре года. Последним украинским клубом игрока была "Оболонь", за которую он забил четыре гола в 16 матчах первой лиги первой половины сезона-2013/14.
"Десна" с 40 очками после 20 матчей занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, отставая на восемь очков от лидирующего "Ильичевца" и на три от идущего вторым "Вереса", который имеет игру в запасе.