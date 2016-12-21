Кахабер Цхададзе для меня топ-тренер! - полузащитник московского "Спартака"

Грузинский специалист сейчас работает в "Кайрате".
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Джано Ананидзе. Фото "Спорт-Экспресс"©
Кахабер Цхададзе. Фото с официального сайта "Кайрата"
Полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, с кем из тренеров в своей карьере ему было приятно работать.
В тройку лучших Ананидзе включил нынешнего тренера "Кайрата" Кахабера Цхададзе. Футболист играл под его руководством в сборной Грузии с марта 2015 по март 2016 года.
- В сборной Грузии вы застали знаменитого Эктора Купера?
- И Купера, и Топмеллера, и Кецбая… Если взять всех тренеров, с которыми работал в клубе и сборной, выделю троих. Каррера, Цхададзе, Божович. Вот это для меня топ! - сказал Ананидзе.
- С Массимо ясно. Чем хороши остальные?
- Цхададзе, как и Каррера, гибкий тактик. Разжевывает каждую мелочь - кто, куда, кому.
Отметим, что 48-летний Цхададзе возглавил "Кайрат" 8 апреля, сменив россиянина Александра Бородюка. Грузинский специалист привел команду ко второму месту в чемпионате и вывел ее в финал Кубка Казахстана.
В тройку лучших Ананидзе включил нынешнего тренера "Кайрата" Кахабера Цхададзе. Футболист играл под его руководством в сборной Грузии с марта 2015 по март 2016 года.
- В сборной Грузии вы застали знаменитого Эктора Купера?
- И Купера, и Топмеллера, и Кецбая… Если взять всех тренеров, с которыми работал в клубе и сборной, выделю троих. Каррера, Цхададзе, Божович. Вот это для меня топ! - сказал Ананидзе.
- С Массимо ясно. Чем хороши остальные?
- Цхададзе, как и Каррера, гибкий тактик. Разжевывает каждую мелочь - кто, куда, кому.
Отметим, что 48-летний Цхададзе возглавил "Кайрат" 8 апреля, сменив россиянина Александра Бородюка. Грузинский специалист привел команду ко второму месту в чемпионате и вывел ее в финал Кубка Казахстана.