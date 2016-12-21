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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
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Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
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Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Барыс Металлург Мг 17:00
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Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
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Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

ФК "Тобол" могут закрыть из-за отсутствия покупателей

После первых провальных торгов ФК выставлен на продажу с более "мягкими" условиями.

2 Комментария
Фото с сайта app.gov.md
Фото с сайта app.gov.md

ФК "Тобол" предлагают купить его в рассрочку от года до трех лет, сообщает газета "Наш Костанай". После первых двух провальных торгов костанайский футбольный клуб выставлен на продажу с более "мягкими" условиями. 

В условия продажи внесены изменения и сдвинуты сроки проведения аукциона на девять дней. Третьи и завершающие торги по продаже половины госдоли участия в ФК "Тобол" должны были состояться 20 декабря, однако были перенесены на 29 число.

"Как известно, первые и вторые торги не состоялись из-за отсутствия покупателей, и был возможен риск, что и третий аукцион окажется провальным все по той же причине. Поэтому комиссией было принято решение об изменении условий продажи. То есть сейчас предусмотрена реализации госдоли участия в ФК "Тобол" в рассрочку. Причем у покупателя есть право самостоятельно установить срок, в который он рассчитается за покупку. Правда, обозначены максимальные и минимальные границы - от одного года до трех лет. При этом стоимость осталась прежней - порядка 25 миллионов тенге", - сообщила заместитель руководителя управления финансов Костанайской области Алма Жусупова.

Отмечается, что согласно закону несостоявшиеся третьи торги через неделю означают, что организация подлежит ликвидации.

Просмотров: 1805  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Тима Сегодня 08:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1628
Не может быть! Тобол это самый стабильный клуб Кз
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Zhum Сегодня 09:10
Статус: МСМК
Рейтинг: 959
Футбольный аким,говорите? Хотя сия участь ожидает все клубы,окромя Кайрата.
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