ФК "Тобол" могут закрыть из-за отсутствия покупателей

После первых провальных торгов ФК выставлен на продажу с более "мягкими" условиями.

ФК "Тобол" предлагают купить его в рассрочку от года до трех лет, сообщает газета "Наш Костанай". После первых двух провальных торгов костанайский футбольный клуб выставлен на продажу с более "мягкими" условиями.

В условия продажи внесены изменения и сдвинуты сроки проведения аукциона на девять дней. Третьи и завершающие торги по продаже половины госдоли участия в ФК "Тобол" должны были состояться 20 декабря, однако были перенесены на 29 число.

"Как известно, первые и вторые торги не состоялись из-за отсутствия покупателей, и был возможен риск, что и третий аукцион окажется провальным все по той же причине. Поэтому комиссией было принято решение об изменении условий продажи. То есть сейчас предусмотрена реализации госдоли участия в ФК "Тобол" в рассрочку. Причем у покупателя есть право самостоятельно установить срок, в который он рассчитается за покупку. Правда, обозначены максимальные и минимальные границы - от одного года до трех лет. При этом стоимость осталась прежней - порядка 25 миллионов тенге", - сообщила заместитель руководителя управления финансов Костанайской области Алма Жусупова.

Отмечается, что согласно закону несостоявшиеся третьи торги через неделю означают, что организация подлежит ликвидации.