"Тобол" сыграл вничью с "Кайсаром" в Турции

Клубы провели товарищеский матч в рамках сборов.
Вчера 22:05
2 Комментария
Ссылки по теме:
- "Ордабасы" продлил контракты с игроками сборной Казахстана
- Новая веха в истории "Алтая". В 2018 году станет чемпионом Казахстана?
- "Окжетпес" продлил контракт с бывшим защитником донецкого "Шахтера"
Фото пресс-службы "Тобола"
Футболисты "Тобола" в товарищеском матче на сборах в Турции сыграли вничью с "Кайсаром", сообщает официальный сайт костанайского клуба.
Игра завершилась со счетом 1:1. На гол австрийского хавбека "Тобола" Томаша Шимковича на 38-й минуте кызылординцы ответили мячом полузащитника Руслана Валиулина на 82-й.
Был в этом матче и пенальти. На 12-й минуте игрок "Кайсара" не смог забить с одиннадцатиметрового.
Ранее "Кайсар" сыграл вничью с "Окжетпесом" (0:0) и победил суданский "Аль-Меррейх" (2:0). С африканским клубом встречался и "Тобол" (2:1).
Игра завершилась со счетом 1:1. На гол австрийского хавбека "Тобола" Томаша Шимковича на 38-й минуте кызылординцы ответили мячом полузащитника Руслана Валиулина на 82-й.
Был в этом матче и пенальти. На 12-й минуте игрок "Кайсара" не смог забить с одиннадцатиметрового.
Ранее "Кайсар" сыграл вничью с "Окжетпесом" (0:0) и победил суданский "Аль-Меррейх" (2:0). С африканским клубом встречался и "Тобол" (2:1).