"Окжетпес" продлил контракт с бывшим защитником донецкого "Шахтера"

За кокшетауский клуб он выступает два сезона.
Вчера 20:57
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Александр Чижов. Фото с официального сайта "Окжетпеса"
Украинский защитник Александр Чижов продлил контракт с "Окжетпесом", сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение рассчитано до конца 2017 года. В сообщении клуба подчеркивается, что переговоры с футболистом были недолгими.
30-летний Чижов перешел в "Окжетпес" в 2015 году. За два сезона в КПЛ он сыграл 56 матчей, в которых забил два гола, отдал две голевые передачи и получил 13 желтых карточек. В Кубке Казахстана Чижов провел три матча, заработав одно предупреждение.
До Казахстана Чижов играл лишь в родной Украине. С 2008 по 2014 год права на его трансфер принадлежали донецкому "Шахтеру". Также он выступал за "Ворсклу", "Ильичевец" и "Севастополь".
Новое соглашение рассчитано до конца 2017 года. В сообщении клуба подчеркивается, что переговоры с футболистом были недолгими.
30-летний Чижов перешел в "Окжетпес" в 2015 году. За два сезона в КПЛ он сыграл 56 матчей, в которых забил два гола, отдал две голевые передачи и получил 13 желтых карточек. В Кубке Казахстана Чижов провел три матча, заработав одно предупреждение.
До Казахстана Чижов играл лишь в родной Украине. С 2008 по 2014 год права на его трансфер принадлежали донецкому "Шахтеру". Также он выступал за "Ворсклу", "Ильичевец" и "Севастополь".