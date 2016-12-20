"Ордабасы" продлил контракты с игроками сборной Казахстана

Новые соглашения подписали четыре футболиста.
Сегодня 18:19
2 Комментария
Ссылки по теме:
- Таблица переходов КПЛ. Зима 2016/17
- Агент Неманьи Максимовича прибыл в Лиссабон на переговоры со "Спортингом"
- Самат Смаков тренируется вместе с "Ордабасы" - Бахтияр Байсеитов
Ренат Абдулин (в желтом). Фото с сайта fanatik.com.tr
Четыре футболиста "Ордабасы" продлили контракты, сообщает официальный сайт шымкентского клуба.
Новые соглашения подписали голкипер Алмат Бекбаев (16 матчей в сезоне-2016, 19 пропущенных голов), защитники Ренат Абдулин (27 матчей) и Талгат Адырбеков (16 матчей), а также полузащитник Мардан Толебек (28 матчей, три гола).
Отметим, что в 2016 году Бекбаев, Абдулин и Толебек постоянно вызывались в сборную Казахстана.
Ранее главный тренер "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов в интервью Vesti.kz рассказал о планах клуба. Пока команда находится на сборах в Шымкенте.
Со всеми трансферами межсезонья в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".
Новые соглашения подписали голкипер Алмат Бекбаев (16 матчей в сезоне-2016, 19 пропущенных голов), защитники Ренат Абдулин (27 матчей) и Талгат Адырбеков (16 матчей), а также полузащитник Мардан Толебек (28 матчей, три гола).
Отметим, что в 2016 году Бекбаев, Абдулин и Толебек постоянно вызывались в сборную Казахстана.
Ранее главный тренер "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов в интервью Vesti.kz рассказал о планах клуба. Пока команда находится на сборах в Шымкенте.
Со всеми трансферами межсезонья в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".