"Ордабасы" продлил контракты с игроками сборной Казахстана

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Боруссия Д Аугсбург 1:1
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Ливерпуль 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

"Ордабасы" продлил контракты с игроками сборной Казахстана

Новые соглашения подписали четыре футболиста.

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2 Комментария
Ренат Абдулин (в желтом). Фото с сайта fanatik.com.tr
Ренат Абдулин (в желтом). Фото с сайта fanatik.com.tr
Четыре футболиста "Ордабасы" продлили контракты, сообщает официальный сайт шымкентского клуба. 

Новые соглашения подписали голкипер Алмат Бекбаев (16 матчей в сезоне-2016, 19 пропущенных голов), защитники Ренат Абдулин (27 матчей) и Талгат Адырбеков (16 матчей), а также полузащитник Мардан Толебек (28 матчей, три гола). 

Отметим, что в 2016 году Бекбаев, Абдулин и Толебек постоянно вызывались в сборную Казахстана. 

Ранее главный тренер "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов в интервью Vesti.kz рассказал о планах клуба. Пока команда находится на сборах в Шымкенте. 

Со всеми трансферами межсезонья в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов". 
Просмотров: 1207  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Данияр Мертаев Сегодня 20:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 959
Какой честный чемп у нас.всех жалеют.а какой скандал они с актобе замутили не не никто не слышал.а нафига ввобще чем.каждый год обьявляйте чемпиона по свойски
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loko Сегодня 20:33
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 649
Эх жаль, что Ринат не в Алтай перешел.
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