Российский футбольный агент отсудил у "Шахтера" более миллиона тенге

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Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
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Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
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Южный Урал Сарыарка 2:4
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Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:6
Южный Урал Сарыарка 2:4
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Российский футбольный агент отсудил у "Шахтера" более миллиона тенге

При этом изначально он требовал за свои услуги почти 30 миллионов тенге.

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3 Комментария
Фото с сайта KazFootball.kz
Фото с сайта KazFootball.kz
В Караганде завершилось судебное разбирательство по иску российского футбольного агента Олега Еремина к клубу "Шахтер" о взыскании задолженности за агентские услуги. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области.

В суде установлено, что Олег Еремин, согласно агентскому договору, должен был подыскать футболистов для команды "Шахтер". За это российскому агенту должны были заплатить 28 458 000 тенге. Однако Управление физической культуры и спорта Карагандинской области обратилось в суд, чтобы признать сделку между футбольным клубом "Шахтер" и Ереминым недействительной.

20 декабря Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области вынес решение. В удовлетворении искового заявления Управления физической культуры и спорта Карагандинской области к футбольному клубу "Шахтер" о признании агентского договора недействительным было отказано.

Исковое заявление Еремина к "Шахтеру" о взыскании задолженности по агентскому договору в размере 28 458 000 тенге было удовлетворено частично. В его пользу взыскана сумма в размере 1 341 300 тенге, а в остальной части тоже было отказано.

Напомним, очередной футбольный скандал произошел в Караганде. В Специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области находится дело по иску Управления физической культуры и спорта Карагандинской области к футбольному клубу "Шахтер" о признании сделки недействительной. Из содержания искового заявления следует, что бывший исполнительный директор футбольной команды "Шахтер" Сергей Егоров заключил агентские договоры на общую сумму 13 800 000 рублей (около 70 миллионов тенге - прим. автора). Об этом стало известно только после увольнения директора клуба. После выявленных фактов Управлением спорта неоднократно поручалось руководству футбольной команды "Шахтер" провести работу по расторжению вышеуказанных договоров, так как они были заключены с грубейшими нарушениями действующего законодательства страны.
Просмотров: 1235  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Рамиль Айдаралиев Вчера 14:27
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
все как могут деньги хапают (( это пизнес ,обидно как
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Fankz Вчера 18:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3368
Рамиль Айдаралиев, противно как. Наши деньги в чужие карманы, причем с воздуха. Какая такая работа проведена, чтобы оплата была такая?
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Fankz Вчера 18:38
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3368
Вот просто объясните несведущему человеку, что входит в агентскую комиссию?
"Я в агенты бы пошел, пусть меня научат" ))
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