Российский футбольный агент отсудил у "Шахтера" более миллиона тенге

При этом изначально он требовал за свои услуги почти 30 миллионов тенге.
Вчера 14:11
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Фото с сайта KazFootball.kz
В Караганде завершилось судебное разбирательство по иску российского футбольного агента Олега Еремина к клубу "Шахтер" о взыскании задолженности за агентские услуги. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области.
В суде установлено, что Олег Еремин, согласно агентскому договору, должен был подыскать футболистов для команды "Шахтер". За это российскому агенту должны были заплатить 28 458 000 тенге. Однако Управление физической культуры и спорта Карагандинской области обратилось в суд, чтобы признать сделку между футбольным клубом "Шахтер" и Ереминым недействительной.
20 декабря Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области вынес решение. В удовлетворении искового заявления Управления физической культуры и спорта Карагандинской области к футбольному клубу "Шахтер" о признании агентского договора недействительным было отказано.
Исковое заявление Еремина к "Шахтеру" о взыскании задолженности по агентскому договору в размере 28 458 000 тенге было удовлетворено частично. В его пользу взыскана сумма в размере 1 341 300 тенге, а в остальной части тоже было отказано.
Напомним, очередной футбольный скандал произошел в Караганде. В Специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области находится дело по иску Управления физической культуры и спорта Карагандинской области к футбольному клубу "Шахтер" о признании сделки недействительной. Из содержания искового заявления следует, что бывший исполнительный директор футбольной команды "Шахтер" Сергей Егоров заключил агентские договоры на общую сумму 13 800 000 рублей (около 70 миллионов тенге - прим. автора). Об этом стало известно только после увольнения директора клуба. После выявленных фактов Управлением спорта неоднократно поручалось руководству футбольной команды "Шахтер" провести работу по расторжению вышеуказанных договоров, так как они были заключены с грубейшими нарушениями действующего законодательства страны.
В суде установлено, что Олег Еремин, согласно агентскому договору, должен был подыскать футболистов для команды "Шахтер". За это российскому агенту должны были заплатить 28 458 000 тенге. Однако Управление физической культуры и спорта Карагандинской области обратилось в суд, чтобы признать сделку между футбольным клубом "Шахтер" и Ереминым недействительной.
20 декабря Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области вынес решение. В удовлетворении искового заявления Управления физической культуры и спорта Карагандинской области к футбольному клубу "Шахтер" о признании агентского договора недействительным было отказано.
Исковое заявление Еремина к "Шахтеру" о взыскании задолженности по агентскому договору в размере 28 458 000 тенге было удовлетворено частично. В его пользу взыскана сумма в размере 1 341 300 тенге, а в остальной части тоже было отказано.
Напомним, очередной футбольный скандал произошел в Караганде. В Специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области находится дело по иску Управления физической культуры и спорта Карагандинской области к футбольному клубу "Шахтер" о признании сделки недействительной. Из содержания искового заявления следует, что бывший исполнительный директор футбольной команды "Шахтер" Сергей Егоров заключил агентские договоры на общую сумму 13 800 000 рублей (около 70 миллионов тенге - прим. автора). Об этом стало известно только после увольнения директора клуба. После выявленных фактов Управлением спорта неоднократно поручалось руководству футбольной команды "Шахтер" провести работу по расторжению вышеуказанных договоров, так как они были заключены с грубейшими нарушениями действующего законодательства страны.