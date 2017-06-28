Битва за 25 миллионов. Кто будет фаворитом "Казахстан Барысы-2018"

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
БИИК-Казыгурт ОДЮСШ № 2 3:0 ТП
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия (U-16) Казахстан (U-17) 0:6
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 3:0
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
>>>
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 2:0
Путинцева Севастова 22:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 21:00
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Спорт Вьетнам Алтай 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Путинцева Севастова 22:00
Кукушкин Даниэль 16:00
Хань Дияс 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 21:00
Мертенс Попко 15:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Иртыш Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Битва за 25 миллионов. Кто будет фаворитом "Казахстан Барысы-2018"

Национальный турнир проводится ежегодно.

Ссылки по теме:

0 Комментариев
Фото: Vesti.kz/ Жигер Абенов
Фото: Vesti.kz/ Жигер Абенов

В Астане прошел седьмой финал республиканского турнира по национальной борьбе "Казахстан Барысы". Турнир выиграл 22-летний кызылординский палуан Еламан Ергалиев. Сенсация или закономерность? Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

В отсутствии самого титулованного участника и трехкратного чемпиона состязания Бейбита Ыстыбаева в борьбу вступили сразу три победителя турнира разных лет - Улан Рыскул (2011 год), Айбек Нугымаров (2013) и Мухит Турсынов (2014). Шансы других оценивались как примерно равные.



Жребий

По традиции каждый из участников сам вытаскивал свой посевочный номер, то есть определял свое место в сетке состязания. Турсынов вытащил седьмой номер, Нугымаров - 30, а Рыскул - 20. Таким образом, Мухит попал в одну часть сетки, а его главные конкуренты - в другую. До финала или схватки за "бронзу" они никак встретиться не могли.

Легкий путь к главным призам? Как оказалось, был еще один не учтенный - Еламан Ергалиев. Габаритный палуан без заметных усилий прошел турнирный путь до финала, имея преимущество, о котором мы поговорим позже. Все свои схватки он выиграл досрочно.



Нугымарову и Рыскулу было не так просто. Тот же Нугымаров едва не уступил Ержану Шынкееву: стартовый напор принес Айбеку очки, но концовка встречи осталась за соперником. Шынкеев провел несколько результативных действий и едва не ушел от поражения. В схватке с Рыскулом Нугымаров был уже не так удачлив.

С другой стороны, было заметно, что на финал Улана Рыскула уже не хватило. У него уже не было сил остановить более молодого конкурента. Напряженный график и энергозатратные схватки сделали свое дело.

Те, кто за 130 и выше

Седьмой розыгрыш национального подтвердил еще одну формулу: если ты весишь не более 130 килограммов, то тебе тяжело рассчитывать на призовое место. Практически, без исключений. Новоиспеченный чемпион, 22-летний Еламан Ергалиев, весил более 135 килограммов.

Более искушенным в турнирной борьбе, чемпиону "Казахстан Бырысы-2015" Мухиту Турсынову и опытному Асылу Барменову, которые на весах показывают чуть больше 100 килограммов, тяжело было остановить будущего чемпиона. Все-таки, несмотря на хороший технический багаж, "бросить" более габаритного и грамотно обороняющегося соперника, задача не из простых. А если добавить сюда "легкого" Абылайхана Касымхана в полуфинале, то победа Ергалиева более чем логична.



Вся тройка призеров - супертяжеловесы в любом виде спорта. Помимо Ергалиева, с солидными характеристиками к турниру подошли и заведомые фавориты состязания: Айбек Нугымаров весил 140 килограммов, а Улан Рыскул - около 130 килограммов. Исключением стал четвертый участник полуфиналов, Абылайхан Касымхан, вес которого лишь немного превышал центнер.

Интересно, что Ергалиев вошел в "тройку призеров" и в другой номинации. Его рост - 193 сантиметра. Выше Еламана оказались только двое. На 195 сантиметрах зафиксировалась линейка во время замера роста Руслана Абдиразакова и Нурбека Досмаганбетова.

Счастливчик по фамилии Калиев

Давайте сравним восьмерку самых тяжелых участников с восьмеркой лучших в "Казахстан Барысы-2017":

ТОП тяжеловесов

1. Кенжебек Кузембаев - 145 килограммов;
2. Айбек Нугымаров - 140 килограммов;
3. Еламан Ергалиев - 135 килограммов;
4. Нурдаулет Жарылгапов - 135 килограммов;
5. Даурен Нуралинов - 130 килограммов;
6. Улан Рыскул - 130 килограммов;
7. Ержан Шынкеев - 125 килограммов;
8. Руслан Абдиразаков - 120 килограммов.



Четвертьфиналисты

Айбат Сейтен (107 килограммов) - Арман Калиев (100 килограммов);

Асыл Барменов (108 килограммов) - Еламан Ергалиев (135 килограммов);

Ержан Шынкеев (125 килограммов) - Айбек Нугымаров (140 килограммов); 

Улан Рыскул (130 килограммов) - Руслан Абдиразаков (120 килограммов).

Естественно, не могли все "тяжеловесы" пройти в восьмерку сильнейших, так как некоторые встречались между собой. Скажем, Абдиразаков выбил из борьбы Кузембаева и Нуралинова. Ергалиев остановил на пути в 1/4 финала Жарылгапова.

А в сетке, где был полуфиналист Калиев, самым тяжелым был 117-килограммовый Нурбек Досмаганбетов. Можно сказать, палуану из Атырауской области тоже повезло с посевом, ведь он зашел достаточно далеко. Правда, шансов победить более габаритных Ергалиева (в полуфинале) и Нугымаров (в схватке за третье место), у Армана было не так много.

Восьмой турнир

Итак, получается, успех в турнире принесут личный вес и удачная жеребьевка. Что может еще помочь выиграть солидный призовой фонд национального турнира? По-нашему мнению, эти два ключевых составляющих вместе с индивидуальным мастерством спортсмена, победная комбинация.

Не исключено, что найдется новый "Еламан Ергалиев", который катком пройдется по конкурентам. Свежая кровь или новый чемпион турниру не помешал. С другой стороны, может вернуться трехкратный чемпион Ыстыбаев. Бейбит, как никто другой, знает, что нужно пройти для победы в Астане.



Не сходят с дистанции проверенные тяжеловесы Улан Рыскул и Айбек Нугымаров. Возможно, за дублем придет Мухит Турсынов или "прыгнет выше всех" Руслан Абдиразаков... Или золотой пояс достанется технарю вроде Асыла Барменова.

Возможно, организатором стоит задуматься о системе с четырьмя сеянными фаворитами в каждой сетке, на примере теннисных или футбольных турниров. Это помогло бы более равномерно распределить потенциальных фаворитов. Или, напротив, слепой жребий придает интригу и дает шанс "темным лошадкам" пройти без встреч с завсегдатаями.

Таким образом...

Какой он, чемпион восьмого сезона? Во-первых, с весом свыше 125 килограммов. Или даже, 135. С удачной жеребьевкой. И без значительных травм, чтобы окончательно "не сломаться" в решающих схватках. То есть, это Еламан Ергалиев в 2018 году или очень похожий на него палуан. Для 22-летнего спортсмена турнир сложился сверхудачно, ведь по-настоящему трудным у него был только финал с Рыскулом.



Если никому из "темных лошадок" так не повезет, то главным приз снова разыграют борцы из большой тройки (или пятерки, если добавим Турсынова и Ергалиева). Тем более интригующе получится восьмой сезон национального турнира, аналогов которому в стране нет.

Напомним, седьмой финал "Казахстан Барысы" в Астане выиграл 22-летний Еламан Ергалиев. В финале он победил Улана Рыскула, а бронзовым призером стал Айбек Нугымаров.

Фото Жигер Абенов©, Vesti.kz

  Комментариев: 0
  0  
На главнуюВ раздел
 
 