Битва за 25 миллионов. Кто будет фаворитом "Казахстан Барысы-2018"

Национальный турнир проводится ежегодно.

В Астане прошел седьмой финал республиканского турнира по национальной борьбе "Казахстан Барысы". Турнир выиграл 22-летний кызылординский палуан Еламан Ергалиев. Сенсация или закономерность? Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



В отсутствии самого титулованного участника и трехкратного чемпиона состязания Бейбита Ыстыбаева в борьбу вступили сразу три победителя турнира разных лет - Улан Рыскул (2011 год), Айбек Нугымаров (2013) и Мухит Турсынов (2014). Шансы других оценивались как примерно равные.







Жребий



По традиции каждый из участников сам вытаскивал свой посевочный номер, то есть определял свое место в сетке состязания. Турсынов вытащил седьмой номер, Нугымаров - 30, а Рыскул - 20. Таким образом, Мухит попал в одну часть сетки, а его главные конкуренты - в другую. До финала или схватки за "бронзу" они никак встретиться не могли.



Легкий путь к главным призам? Как оказалось, был еще один не учтенный - Еламан Ергалиев. Габаритный палуан без заметных усилий прошел турнирный путь до финала, имея преимущество, о котором мы поговорим позже. Все свои схватки он выиграл досрочно.







Нугымарову и Рыскулу было не так просто. Тот же Нугымаров едва не уступил Ержану Шынкееву: стартовый напор принес Айбеку очки, но концовка встречи осталась за соперником. Шынкеев провел несколько результативных действий и едва не ушел от поражения. В схватке с Рыскулом Нугымаров был уже не так удачлив.



С другой стороны, было заметно, что на финал Улана Рыскула уже не хватило. У него уже не было сил остановить более молодого конкурента. Напряженный график и энергозатратные схватки сделали свое дело.



Те, кто за 130 и выше



Седьмой розыгрыш национального подтвердил еще одну формулу: если ты весишь не более 130 килограммов, то тебе тяжело рассчитывать на призовое место. Практически, без исключений. Новоиспеченный чемпион, 22-летний Еламан Ергалиев, весил более 135 килограммов.



Более искушенным в турнирной борьбе, чемпиону "Казахстан Бырысы-2015" Мухиту Турсынову и опытному Асылу Барменову, которые на весах показывают чуть больше 100 килограммов, тяжело было остановить будущего чемпиона. Все-таки, несмотря на хороший технический багаж, "бросить" более габаритного и грамотно обороняющегося соперника, задача не из простых. А если добавить сюда "легкого" Абылайхана Касымхана в полуфинале, то победа Ергалиева более чем логична.







Вся тройка призеров - супертяжеловесы в любом виде спорта. Помимо Ергалиева, с солидными характеристиками к турниру подошли и заведомые фавориты состязания: Айбек Нугымаров весил 140 килограммов, а Улан Рыскул - около 130 килограммов. Исключением стал четвертый участник полуфиналов, Абылайхан Касымхан, вес которого лишь немного превышал центнер.



Интересно, что Ергалиев вошел в "тройку призеров" и в другой номинации. Его рост - 193 сантиметра. Выше Еламана оказались только двое. На 195 сантиметрах зафиксировалась линейка во время замера роста Руслана Абдиразакова и Нурбека Досмаганбетова.



Счастливчик по фамилии Калиев



Давайте сравним восьмерку самых тяжелых участников с восьмеркой лучших в "Казахстан Барысы-2017":



ТОП тяжеловесов



1. Кенжебек Кузембаев - 145 килограммов;

2. Айбек Нугымаров - 140 килограммов;

3. Еламан Ергалиев - 135 килограммов;

4. Нурдаулет Жарылгапов - 135 килограммов;

5. Даурен Нуралинов - 130 килограммов;

6. Улан Рыскул - 130 килограммов;

7. Ержан Шынкеев - 125 килограммов;

8. Руслан Абдиразаков - 120 килограммов.







Четвертьфиналисты



Айбат Сейтен (107 килограммов) - Арман Калиев (100 килограммов);



Асыл Барменов (108 килограммов) - Еламан Ергалиев (135 килограммов);



Ержан Шынкеев (125 килограммов) - Айбек Нугымаров (140 килограммов);



Улан Рыскул (130 килограммов) - Руслан Абдиразаков (120 килограммов).



Естественно, не могли все "тяжеловесы" пройти в восьмерку сильнейших, так как некоторые встречались между собой. Скажем, Абдиразаков выбил из борьбы Кузембаева и Нуралинова. Ергалиев остановил на пути в 1/4 финала Жарылгапова.



А в сетке, где был полуфиналист Калиев, самым тяжелым был 117-килограммовый Нурбек Досмаганбетов. Можно сказать, палуану из Атырауской области тоже повезло с посевом, ведь он зашел достаточно далеко. Правда, шансов победить более габаритных Ергалиева (в полуфинале) и Нугымаров (в схватке за третье место), у Армана было не так много.



Восьмой турнир



Итак, получается, успех в турнире принесут личный вес и удачная жеребьевка. Что может еще помочь выиграть солидный призовой фонд национального турнира? По-нашему мнению, эти два ключевых составляющих вместе с индивидуальным мастерством спортсмена, победная комбинация.



Не исключено, что найдется новый "Еламан Ергалиев", который катком пройдется по конкурентам. Свежая кровь или новый чемпион турниру не помешал. С другой стороны, может вернуться трехкратный чемпион Ыстыбаев. Бейбит, как никто другой, знает, что нужно пройти для победы в Астане.







Не сходят с дистанции проверенные тяжеловесы Улан Рыскул и Айбек Нугымаров. Возможно, за дублем придет Мухит Турсынов или "прыгнет выше всех" Руслан Абдиразаков... Или золотой пояс достанется технарю вроде Асыла Барменова.



Возможно, организатором стоит задуматься о системе с четырьмя сеянными фаворитами в каждой сетке, на примере теннисных или футбольных турниров. Это помогло бы более равномерно распределить потенциальных фаворитов. Или, напротив, слепой жребий придает интригу и дает шанс "темным лошадкам" пройти без встреч с завсегдатаями.



Таким образом...



Какой он, чемпион восьмого сезона? Во-первых, с весом свыше 125 килограммов. Или даже, 135. С удачной жеребьевкой. И без значительных травм, чтобы окончательно "не сломаться" в решающих схватках. То есть, это Еламан Ергалиев в 2018 году или очень похожий на него палуан. Для 22-летнего спортсмена турнир сложился сверхудачно, ведь по-настоящему трудным у него был только финал с Рыскулом.







Если никому из "темных лошадок" так не повезет, то главным приз снова разыграют борцы из большой тройки (или пятерки, если добавим Турсынова и Ергалиева). Тем более интригующе получится восьмой сезон национального турнира, аналогов которому в стране нет.



Напомним, седьмой финал "Казахстан Барысы" в Астане выиграл 22-летний Еламан Ергалиев. В финале он победил Улана Рыскула, а бронзовым призером стал Айбек Нугымаров.



Фото Жигер Абенов©, Vesti.kz