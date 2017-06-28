В турнире осталось четыре участника.
Сегодня 17:59
Ссылки по теме:
- Победитель "Казахстан Барысы"-2014 Мухит Турсынов проиграл в первом круге финала турнира в Астане
- В 1/4 финала "Казахстан Барысы-2017" встретятся родные братья
Фото: Vesti.kz/ Жигер Абенов
В Астане определились полуфиналисты "Казахстан Барысы-2017", передает корреспондент Vesti.kz.
В первом четвертьфинале Айбат Сейтен активно начал встречу с Арманом Калиевым, но преимущество удержать не смог. Палуан из западного региона Казахстана сначала отыгрался, а потом совершил бросок на победу.
Его соперник определился в паре Асыла Барменова и Еламана Ергалиева. Почти двухметровый Ергалиев имел преимущество перед конкурентом и первым совершил результативное действие. Барменов в этом эпизоде получил повреждение. Встречу выиграл Ергалиев.
В еще одной паре сошлись Ержан Шынкеев и Айбек Нугымаров. В близком поединке по очкам победил Нугымаров. В схватке двух братьев, Улана Рыскула и Руслана Абдиразакова, победу одержал первый победитель турнира.
Четвертьфинал
Айбат Сейтен (Астана) - Арман Калиев (Атырауская область) - схватку досрочно выиграл Калиев;
Асыл Барменов (Карагандинская область) - Еламан Ергалиев (Аскер Барысы) - схватку по очкам выиграл Ергалиев;
Ержан Шынкеев (Карагандинская область) - Айбек Нугымаров (Южно-Казахстанская область) - схватку по очкам выиграл Нугымаров;
Улан Рыскул (Алматинская область) - Руслан Абдиразаков (Алматы) - схватку по очкам выиграл Рыскул.
За каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.
В первом четвертьфинале Айбат Сейтен активно начал встречу с Арманом Калиевым, но преимущество удержать не смог. Палуан из западного региона Казахстана сначала отыгрался, а потом совершил бросок на победу.
Его соперник определился в паре Асыла Барменова и Еламана Ергалиева. Почти двухметровый Ергалиев имел преимущество перед конкурентом и первым совершил результативное действие. Барменов в этом эпизоде получил повреждение. Встречу выиграл Ергалиев.
В еще одной паре сошлись Ержан Шынкеев и Айбек Нугымаров. В близком поединке по очкам победил Нугымаров. В схватке двух братьев, Улана Рыскула и Руслана Абдиразакова, победу одержал первый победитель турнира.
Четвертьфинал
Айбат Сейтен (Астана) - Арман Калиев (Атырауская область) - схватку досрочно выиграл Калиев;
Асыл Барменов (Карагандинская область) - Еламан Ергалиев (Аскер Барысы) - схватку по очкам выиграл Ергалиев;
Ержан Шынкеев (Карагандинская область) - Айбек Нугымаров (Южно-Казахстанская область) - схватку по очкам выиграл Нугымаров;
Улан Рыскул (Алматинская область) - Руслан Абдиразаков (Алматы) - схватку по очкам выиграл Рыскул.
За каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.