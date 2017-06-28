Чемпионы "Казахстан Барысы" Нугымаров и Рыскул вышли во второй круг финала в Астане

В первом же круге вылетел еще один победитель - Мухит Турсынов.
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- Победитель "Казахстан Барысы"-2014 Мухит Турсынов проиграл в первом круге финала турнира в Астане
Фото: Vesti.kz/ Жигер Абенов
С побед в Астане стартовали в розыгрыше седьмого финала национального турнира "Казахстан Барысы" победители прежних сезонов - Айбек Нугымаров и Улан Рыскул, передает корреспондент Vesti.kz.
Победитель турнира 2013 года Айбек Нугымаров, представляющий Южно-Казахстанскую область, по очкам победил Олжаса Шынкеева, и вышел во второй круг турнира. Его соперником станет Абылайхан Касымхан из Костанайской области.
Первый чемпион состязания Улан Рыскал из Алматинской области чистым броском выиграл схватку у Даулета Аширханова из Акмолинской области. Следующий соперник - Адилжан Ыстыбаев из Южно-Казахстанской области.
Ранее турнир покинул победитель "Казахстан Барысы"-2014 Мухит Турсынов.
Предварительный круг
Шынгыс Шокпытов (Актюбинская область) - Темирлан Колбай (Западно-Казахстанская область) - победа по очкам Шокпытова;
Александр Касачев (Алматинская область) - Жолдасбек Бектурсынов (Южно-Казахстанская область) - Касачев (чистая победа);
Первый круг
Шынгыс Шокпытов (Актюбинская область) - Нурбек Досмаганбетов (Актюбинская область) - Шокпытов выиграл в дополнительном раунде;
Айбат Сейтен (Астана) - Ерлан Омаров (Костанайская область) - Сейтен выиграл по очкам;
Гизат Калыков (Северо-Казахстанская область) - Арман Калиев (Атырауская область) - досрочная победа Калиева;
Самир Мамедов (Павлодарская область) - Абай Ерболулы (Жамбылская область) - по очкам выиграл Ерболулы;
Асыл Барменов (Карагандинская область) - Алтынбек Аусагитов (Северо-Казахстанская область) - по очкам выиграл Барменов;
Дархан Бижанов (Астана) - Мейрамбек Жанабай (Мангыстауская область) - досрочно выиграл схватку Жанабай;
Мухит Турсынов (Восточно-Казахстанская область) - Еламан Ергалиев (Аскери Барысы) - по очкам победил Ергалиев;
Максат Исагабылов (Кызылординская область) - Нурдаулет Жарылгапов (Мангыстауская область) - досрочно схватку выиграл Жарылгапов;
Александр Касачев (Алматинская область) - Айбол Айтбек (Жамбылская область) - досрочно схватку выиграл Касачев;
Ержан Шынкеев (Карагандинская область) - Бекбол Нурланулы (Акмолинская область) - досрочно схватку выиграл Шынкеев;
Абылайхан Касымхан (Костанайская область) - Адилет Нурпеисов (Павлодарская область) - досрочно схватку выиграл Касымхан;
Олжас Шынкеев (Аскери Барысы) - Айбек Нугымаров (Южно-Казахстанская область) - по очкам выиграл Нугымаров;
Даулет Аширханов (Акмолинская область) - Улан Рыскул (Алматинская область) - досрочно схватку выиграл Рыскул;
Нурым Салемгереев (Кызылординская область) - Адилжан Ыстыбаев (Южно-Казахстанская область) - в дополнительном раунде схватку выиграл Ыстыбаев;
Даурен Нуралинов (Алматы) - Руслан Абдиразаков (Алматы) - по очкам схватку выиграл Абдиразаков;
Ерназар Хамзин (Западно-Казахстанская область) - Кенжебек Кузембаев (Атырауская область) - досрочно схватку выиграл Кузембаев.
Отметим, что за каждый выигранный поединок палуан получит премию в размере 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.
Победитель турнира 2013 года Айбек Нугымаров, представляющий Южно-Казахстанскую область, по очкам победил Олжаса Шынкеева, и вышел во второй круг турнира. Его соперником станет Абылайхан Касымхан из Костанайской области.
Первый чемпион состязания Улан Рыскал из Алматинской области чистым броском выиграл схватку у Даулета Аширханова из Акмолинской области. Следующий соперник - Адилжан Ыстыбаев из Южно-Казахстанской области.
Ранее турнир покинул победитель "Казахстан Барысы"-2014 Мухит Турсынов.
Предварительный круг
Шынгыс Шокпытов (Актюбинская область) - Темирлан Колбай (Западно-Казахстанская область) - победа по очкам Шокпытова;
Александр Касачев (Алматинская область) - Жолдасбек Бектурсынов (Южно-Казахстанская область) - Касачев (чистая победа);
Первый круг
Шынгыс Шокпытов (Актюбинская область) - Нурбек Досмаганбетов (Актюбинская область) - Шокпытов выиграл в дополнительном раунде;
Айбат Сейтен (Астана) - Ерлан Омаров (Костанайская область) - Сейтен выиграл по очкам;
Гизат Калыков (Северо-Казахстанская область) - Арман Калиев (Атырауская область) - досрочная победа Калиева;
Самир Мамедов (Павлодарская область) - Абай Ерболулы (Жамбылская область) - по очкам выиграл Ерболулы;
Асыл Барменов (Карагандинская область) - Алтынбек Аусагитов (Северо-Казахстанская область) - по очкам выиграл Барменов;
Дархан Бижанов (Астана) - Мейрамбек Жанабай (Мангыстауская область) - досрочно выиграл схватку Жанабай;
Мухит Турсынов (Восточно-Казахстанская область) - Еламан Ергалиев (Аскери Барысы) - по очкам победил Ергалиев;
Максат Исагабылов (Кызылординская область) - Нурдаулет Жарылгапов (Мангыстауская область) - досрочно схватку выиграл Жарылгапов;
Александр Касачев (Алматинская область) - Айбол Айтбек (Жамбылская область) - досрочно схватку выиграл Касачев;
Ержан Шынкеев (Карагандинская область) - Бекбол Нурланулы (Акмолинская область) - досрочно схватку выиграл Шынкеев;
Абылайхан Касымхан (Костанайская область) - Адилет Нурпеисов (Павлодарская область) - досрочно схватку выиграл Касымхан;
Олжас Шынкеев (Аскери Барысы) - Айбек Нугымаров (Южно-Казахстанская область) - по очкам выиграл Нугымаров;
Даулет Аширханов (Акмолинская область) - Улан Рыскул (Алматинская область) - досрочно схватку выиграл Рыскул;
Нурым Салемгереев (Кызылординская область) - Адилжан Ыстыбаев (Южно-Казахстанская область) - в дополнительном раунде схватку выиграл Ыстыбаев;
Даурен Нуралинов (Алматы) - Руслан Абдиразаков (Алматы) - по очкам схватку выиграл Абдиразаков;
Ерназар Хамзин (Западно-Казахстанская область) - Кенжебек Кузембаев (Атырауская область) - досрочно схватку выиграл Кузембаев.
Отметим, что за каждый выигранный поединок палуан получит премию в размере 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.