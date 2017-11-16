Казахстанка Молдир Мекенбаева завоевала "серебро" чемпионата мира по джиу-джитсу

В активе сборной восемь медалей.
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Фото из личного архива Молдир Мекенбаевой
Казахстанка Молдир Мекенбаева завоевала серебряную медаль чемпионата мира по джиу-джитсу,сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сильнейшие представители данного вида единоборств со всего мира встречались в колумбийской Боготе. Соревнования проходили в двух категориях - "не-ваза систем" и "файтинг систем".
Сборная Казахстана была представлена в обоих категориях. Молдир Мекенбаева выступала в весе до 49 килограммов. Ее "серебро" помогло команде занять общее третье место в категории "не-ваза". Помимо Мекенбаевой, медали завоевали Нуржан Сейдуали ("золото"), Мансур Хабибулла и Дархан Нортаев (оба -"бронза"). В "файтинг систем" награды на счету Елдоса Кабденова ("серебро"), Джанибека Абу-Бакира, Алии Тлеповой и Нурлана Есполова (все "бронза").
Ранее сборная Казахстана завоевала пять золотых медалей на чемпионате мира по джиу-джиутсу в боевом направлении "полный контакт".
Напомним, Мекенбаева становилась "Девушкой недели" в проекте Vesti.kz.
Сильнейшие представители данного вида единоборств со всего мира встречались в колумбийской Боготе. Соревнования проходили в двух категориях - "не-ваза систем" и "файтинг систем".
Сборная Казахстана была представлена в обоих категориях. Молдир Мекенбаева выступала в весе до 49 килограммов. Ее "серебро" помогло команде занять общее третье место в категории "не-ваза". Помимо Мекенбаевой, медали завоевали Нуржан Сейдуали ("золото"), Мансур Хабибулла и Дархан Нортаев (оба -"бронза"). В "файтинг систем" награды на счету Елдоса Кабденова ("серебро"), Джанибека Абу-Бакира, Алии Тлеповой и Нурлана Есполова (все "бронза").
Ранее сборная Казахстана завоевала пять золотых медалей на чемпионате мира по джиу-джиутсу в боевом направлении "полный контакт".
Напомним, Мекенбаева становилась "Девушкой недели" в проекте Vesti.kz.