Казахстанские джитсеры впервые будут защищать честь страны на мировом чемпионате ADCC

Чемпионат мира ADCC существует с 1998 года.

Сегодня ночью, 21 сентября 2017 года, из Алматы в Финляндию на чемпионат мира ADCC по грепплингу вылетают казахстанские спортсмены Османжан Касимов (77 килограммов) и Арман Жанпеисов (99+ килограммов), представляющие академию бразильского джиу-джитсу и грепплинга Kazakhstan Top Team.

Они будут защищать честь Казахстана впервые на данном мировом чемпионате, который пройдет 23-24 сентября в городе Эспоо, Финляндия, сообщает спортивно-информационный ХАБ.

Чемпионат мира ADCC проводится один раз в два года и очень важен для каждого спортсмена, занимающегося этим видом спорта. Османжан Касимов в этом году стал чемпионом в Японии, а Мухаммад Сулиманов выиграл на прошлогоднем чемпионате Азии и Океании, проходившем в Алматы. Однако в результате замены победителя данной весовой категории Мухаммада Сулиманова, который не смог принять участие по состоянию здоровья, Арман Жанпеисов получил возможность выступать как серебряный призер I чемпионата Азии и Океании. Оба спортсмена перед отъездом поделились своими впечатлениями и ожиданиями с корреспондентом информационно-спортивного ХАБа.

"Подготовка к чемпионату мира прошла в два этапа. Первый этап проходил в США, штате Калифорния. Мы занимались там в клубе Brasilian Top Jym под руководством тренера Джулиана Прадо полтора месяца и вернулись в Алматы. Здесь продолжал тренировки в клубе Kazakhstan Top Team с тренером Адамом Фоксом. Он поедет со мной и будет секундировать на чемпионате мира ADCC. Примерно я знаю своих соперников, но я стараюсь не думать о них. Я хочу показать хороший результат и, конечно же, победить", – поделился Османжан.

Касательно, своих настроя и подготовки Арман Жанпеисов также отметил, что все прошло по плану и на высшем уровне. "Все соперники такие же, как и я, единственное, что они очень титулованные. Но в этом году я не вижу никаких преград, они так же готовятся, как и мы. Но мы же казахи, никогда не сдаемся. Будем биться и стремиться к победе. Ковер все покажет", - добавил Арман.

Отметим, что чемпионат мира ADCC существует с 1998 года и проводится по шести весовым категориям: до 65,9 килограмма; до 76,9 килограмма (в которой выступит Касимов); до 87,9 килограмма; до 98,9 килограмма; более 99 килограммов (в которой выступит Жанпеисов); абсолютная весовая категория. В этом году призовой фонд чемпионата мира 2017 составляет 206 600 долларов.