Студентка из Казахстана выиграла турнир по джиу-джитсу в ОАЭ

Единоборствами девушка занимается всего пять месяцев.

21-летняя студентка из Казахстана Асель Адамова завоевала золотую медаль на международном турнире по джиу-джитсу Grand Slam Abu Dhabi в ОАЭ, сообщает Tengrinews.kz.

Как рассказала сама спортсменка, на турнире она выступала в разделе грепплинг, а в финале была сильнее соотечественницы и одноклубницы Гульжан Накиповой.

"Были противницы с Ливана и Египта, весовая категория - белый пояса, до 60 килограммов. В финале встретилась со своей одноклубницей Гульжан Накиповой, у меня "золото", у нее - "серебро". Обе схватки я выиграла досрочно удушающим приемом. Представляла клуб ALLIANCE KAZAKHSTAN, главным тренером которого является чемпион мира по коричневым поясам Арманжан Рузахунов", - рассказала Адамова.

В общей сложности казахстанцы на турнире завоевали 6 медалей (1 золотую, 3 серебряных и 2 бронзовых).

По словам Адамовой, она занимается единоборствами всего пять месяцев, но уже выигрывала золотые и серебряные медали на казахстанских турнирах. Девушка учится на четвертом курсе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в Астане на биолога. Своим хобби Адамова называет чтение книг и актерское мастерство - она принимала участие в рекламных съемках "Седьмого канала" и в различных вайнах.

Фото из личного архива спортсменки