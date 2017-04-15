Зарина Дияс вышла в финал турнира в Китае

Для этого она провела на корте чуть больше часа.
15 апреля 21:59
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Зарина Дияс. Фото Reuters©
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла в финал турнира серии ITF в китайском Наньнине, передает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале Дияс в двух сетах победила местную спортсменку Цзин-Цзин Лю - 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час и 14 минут.
В рейтинге WTA 23-летняя Дияс занимает 242-е место, а 27-летняя Лю идет на 250-й строчке. До сегодняшнего дня соперницы друг с другом не встречались.
В финале Дияс встретится с 21-летней Ли Я-Хсуян из Тайваня, которая занимает в рейтинге WTA 300-е место. Эта игра состоится завтра, 16 апреля, и начнется в 8:00 по времени Астаны. Матч станет первой очной встречей для обоих теннисисток.
Призовой фонд турнира в Наньнине составляет 25 тысяч долларов. Соревнования проводятся на хардовом покрытии.
Отметим, что в прошлом году Дияс пропустила несколько месяцев из-за травмы руки и перенесенной операции.
В полуфинале Дияс в двух сетах победила местную спортсменку Цзин-Цзин Лю - 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час и 14 минут.
В рейтинге WTA 23-летняя Дияс занимает 242-е место, а 27-летняя Лю идет на 250-й строчке. До сегодняшнего дня соперницы друг с другом не встречались.
В финале Дияс встретится с 21-летней Ли Я-Хсуян из Тайваня, которая занимает в рейтинге WTA 300-е место. Эта игра состоится завтра, 16 апреля, и начнется в 8:00 по времени Астаны. Матч станет первой очной встречей для обоих теннисисток.
Призовой фонд турнира в Наньнине составляет 25 тысяч долларов. Соревнования проводятся на хардовом покрытии.
Отметим, что в прошлом году Дияс пропустила несколько месяцев из-за травмы руки и перенесенной операции.