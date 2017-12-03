Журналисты обманом заставили Дженнаро Гаттузо кричать "Вперед, "Интер" и получили от него леща

Недавно итальянец возглавил "Милан".
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Фото: thesun.co.uk
Забавный случай произошел с бывшим футболистом сборной Италии Дженнаро Гаттузо, который недавно возглавил "Милан".
Журналисты Стефано Корти и Алессандро Оннис попросили итальянца несколько раз произнести "Вперед, "Милан" на китайском. Когда Гаттузо несколько раз громко и четко повторил за парочкой, они признались, что в переводе фраза означает "Вперед, "Интер". Дженнаро не растерялся и надавал журналистам лещей.
В минувший уйк-энд Гаттузо провел первый во главе "Милана". Под его руководством "россонери" сыграли вничью с "Беневенто" (2:2) - клубом, который в 14 турах чемпионата Италии набрал 0 очков.
Журналисты Стефано Корти и Алессандро Оннис попросили итальянца несколько раз произнести "Вперед, "Милан" на китайском. Когда Гаттузо несколько раз громко и четко повторил за парочкой, они признались, что в переводе фраза означает "Вперед, "Интер". Дженнаро не растерялся и надавал журналистам лещей.
В минувший уйк-энд Гаттузо провел первый во главе "Милана". Под его руководством "россонери" сыграли вничью с "Беневенто" (2:2) - клубом, который в 14 турах чемпионата Италии набрал 0 очков.