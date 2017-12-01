Гол вратаря на 95-й минуте в матче с "Миланом" принес дебютанту первое очко в серии А

"Милан" проводил первый матч под руководством Дженнаро Гаттузо.
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Футболисты "Беневенто" на своем поле сыграли вничью с "Миланом" и завоевали первое очко в текущем чемпионате Италии, сообщает агентство "Р-Спорт".
Воскресный матч 15-го тура в Беневенто завершился со счетом 2:2. В составе "Милана" голы забили Джакомо Бонавентура (38-я минута) и Никола Калинич (57). У хозяев отличились Джордже Пушкаш (50) и вратарь команды Альберто Бриньоли (90+5).
"Беневенто", который является дебютантом серии А, набрал первое очко в текущем розыгрыше турнира. "Милан", который проводил первый матч под руководством Дженнаро Гаттузо, набрал 21 очко и занимает седьмое место в таблице.
Следующую игру "Беневенто" проведет 10 декабря на выезде против "Удинезе". "Милан" в этот же день примет "Болонью".