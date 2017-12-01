В ОАЭ и США меня засыпали бы деньгами, но тогда я бы разрушил историю 25-летней любви - Тотти

41-летний Тотти выступал за "Рому" с 1993 года, являясь воспитанником римлян.
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Бывший капитан, а ныне директор "Ромы" Франческо Тотти отметил, что несколько раз мог перейти в другие клубы, сообщает "Спорт-Экспресс". Он также добавил, что мог бы получать значительно больше денег, однако в этом случае бы разрушил историю 25-летней любви.
"В первый раз я мог уйти в "Реал". Я бы никогда не надел футболку другого итальянского клуба, - приводит Sky Sports слова Тотти. - Я сделал выбор сердцем и разумом и никогда не жалел об этом.
Был и второй раз. У меня были предложения из ОАЭ и США. Они засыпали бы меня деньгами, но тогда я бы разрушил историю 25-летней любви. Это мог бы быть хороший опыт для меня, но и в тот раз я выбрал "Рому".
Напомним, что 41-летний Тотти выступал за "Рому" с 1993 года, являясь воспитанником римлян. За клуб он провел 785 матчей во всех турнирах, забил 307 мячей и отдал 124 голевые передачи. Он завершил карьеру футболиста в 2017 году.